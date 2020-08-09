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Президент Афганистана Ашраф Гани подпишет указ об освобождении особо опасных талибов.
Власти Афганистана освободят 400 талибов
© Zuma Press / Scanpix

На чрезвычайном собрании старейшин племен Афганистана (Лойя джирга) в Кабуле решено освободить 400 находящихся в тюрьмах страны сторонников радикально-исламского движения "Талибан", чтобы сделать возможным проведение внутриафганских переговоров. Соответствующий указ президент Афганистана Ашраф Гани издаст в течение воскресенья, 9 августа, сообщил он в тот же день, выступая перед более чем 3 тысячами членов Лойя джирги.

Одновременно Гани призвал руководство талибов принять обращение Лойя джирги об установлении перемирия между ними и правительственными силами. В свою очередь председатель Лойя джирги Абдулла Абдулла заявил, что Кабул находится "на пороге мирных переговоров".

Решающий шаг к началу переговоров с "Талибаном"

До сих пор власти в Кабуле отказывались освободить из тюрем талибов, которые, по их данным, совершили тяжкие уголовные преступления. Несколько дней назал Гани заявил, что не имеет полномочий отпускать на свободу боевиков и что это решение должна принять Лойя джирга.

Освобождение 400 талибов, считающихся Кабулом особенно опасными, называется решающим шагом для начала мирных переговоров с "Талибаном" об урегулировании длящегося 19 лет конфликта на Гиндукуше.

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Deutsche Welle
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