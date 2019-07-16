Президент Украины назначит преемников послу в США Валерию Чалому и ряду его коллег, сообщил офис Зеленского.
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский обновит дипломатический корпус страны. "Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру", — сообщил офис главы украинского государства накануне вечером, 15 июля.

Так, командировку в Вашингтон заканчивает посол Украины в США Валерий Чалый, одновременно с этим "идет работа по подбору и оформлению новых послов", говорится в заявлении. В каких еще странах будут назначены новые послы Украины, в документе не уточняется.

Статьи по теме:
Как российское телевидение освещает украинские выборы  (6)
Почему украинцы хотят видеть в Раде новые лица  (4)

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая. Выступая с первым обращением к согражданам, он объявил о роспуске Верховной рады.

Внеочередные парламентские выборы пройдут 21 июля. Кроме того, Зеленский проводит кадровое обновление в различных сферах государственного управления.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Зеленский и Путин впервые поговорили (23)

Президент России Владимир Путин провел телефонный...

Зеленский намерен люстрировать Порошенко и всю его команду (5)

Президент Украины сообщил, что в стране пройдет...

Владимир Зеленский: Мы постоянно говорим с жителями Донбасса (2)

В интервью DW президент Украины рассказал про следующие...

В мире

Кормят объедками? Что попадает на шведский стол в Турции (1)

Глава Федерации отельеров Турции рассказал о том, как...

Науседа о написании польских фамилий: я не тот человек, который легко раздает обещания (9)

Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего...

Эрдоган хочет производить С-400 вместе с Россией

В Турцию прибыли уже 9 самолетов с компонентами систем...

CNN обнаружила новые доказательства причастности Ассанжа к вмешательству в выборы и его связи с российскими спецслужбами (7)

Телеканал CNN получил доступ к материалам,...

В Казахстане ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС покончил с собой после просмотра сериала HBO (6)

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай...

TOP новостей

Литва объявит войну дизельным автомобилям (72)

Литва намерена последовать примеру других стран...

Науседа о написании польских фамилий: я не тот человек, который легко раздает обещания (9)

Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего...

В Литве меняется порядок: не останется зеленых стрелок при красном сигнале светофора (25)

С 2020 года в Литве не останется зеленых стрелок,...

Паланга меняет свое лицо: сколько стоит комната, и какая зарплата у официантов (23)

Многие жители Литвы не представляют себе лето без...

Суд решил оставить Палецкиса под арестом (35)

Каунасский окружной суд (КОС) во вторник продлил еще на...