В пятницу, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский представил в Краматорске нового главу Донецкой областной государственной администрации Павла Кирилленко. Корреспондент DW смог на ходу задать Зеленскому несколько вопросов о перспективах мирного урегулирования в Донбассе, попытках найти общий язык с населением неподконтрольных украинской власти территорий и западной поддержке Киева после возвращения российской делегации в ПАСЕ.

DW: Господин президент, в Станице Луганской состоялось разведение сил. Какой следующий шаг к миру?

Владимир Зеленский: Следующий шаг - в Минске, в формате трехсторонней группы будут встречаться и говорить о том, чтобы был демонтаж бетонных сооружений, которые находятся с двух сторон. На последнем "Минске" обсуждалось, какой нужен для этого срок. Наша сторона была готова за сутки все сделать - мы все для этого сделали. Та сторона сказала, что им надо от восьми до десяти дней. Мы готовы к тому, чтобы с их стороны был сигнал, и одновременно это произошло. Следующий вопрос будет подниматься, я надеюсь, об обмене заключенными, военнопленными.

- Как вы собираетесь наладить общение с украинцами по другую сторону линии разграничения?

- Нужно все время с ними говорить. Мы постоянно с ними говорим, мы туда посылаем сигналы. Мы говорим о том, что мы все - украинцы, мы все с ними одинаковые. Мы готовы делать все, что написано в минских соглашениях. Вы знаете прекрасно, что ни моя команда, ни я - мы не подписывали этот "Минск", но мы готовы идти по пунктам к выполнению всех минских договоренностей, для того чтобы, наконец, у нас был мир.

- До них еще можно достучаться?

- Это комплексный, сложный вопрос. Я думаю, что многие нас слышат. Я уверен в этом или, скажем так, хотел бы в это очень сильно верить. Мы будем это делать насколько сможем долго, максимально.

- После возвращения России в ПАСЕ вы еще чувствуете поддержку Европы?

- Я встречался и говорил с канцлером Германии госпожой Меркель, с президентом (Франции. - Ред.) Макроном, и сейчас - с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Все говорят о том, что будут нас максимально поддерживать. Я очень надеюсь, что будут не просто какие-то слова, потому что с ПАСЕ мы с вами видели, что произошло...

Я очень надеюсь, что с их стороны будут все-таки поступки более серьезные - не просто на словах поддерживать Украину, а будут реальные действия. Ну а что остается? Если мы хотим закончить эту войну - а мы очень хотим - дипломатическим путем, то тогда других шансов у нас нет. То, о чем мы уже договорились, я надеюсь, что это не сорвет другая сторона. Мы договорились о том, что первая встреча в "нормандском формате" после долгого молчания будет 12-го июля.