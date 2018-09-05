Военно-космические силы России, по данным правозащитников и повстанцев, проводят бомбардировки объектов в провинции Идлиб, являющейся оплотом повстанцев в Сирии. Во вторник, 4 сентября, было проведено около 30 бомбардировок, сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). Эту информацию подтвердил агентству dpa и один из командиров сирийского "Фронта национального освобождения" (NLF).
По данным турецкого государственного агентства Anadolu, истребители и бомбардировщики ВКС России наносят удары по жилым районам и позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб, а также на севере провинции Хама.
Авиаудары должны подготовить наземное наступление сирийской правительственной армии на Идлиб — последний крупный регион в Сирии, все еще находящийся под контролем противников режима президента Башара Асада, подчеркивает dpa.
Опасность гуманитарной катастрофы
Организация Объединенных Наций предупреждает, что наступление на Идлиб может привести к крупнейшей гуманитарной катастрофе 21-го века. Мир не должен, "как лунатик, двигаться к этому кризису", заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок во вторник, 4 сентября, в Берлине. В провинции Идлиб на северо-западе Сирии проживают ориентировочно три миллиона мирных граждан.
Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп предупредил, что наступление сирийских войск на провинцию Идлиб грозит многочисленными жертвами.
В то же время спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура видит перспективы для оживления мирного процесса в стране, охваченной гражданской войной. По его словам, консультации, которые предстоят в ближайшие недели, "могут вдохнуть новую жизнь в политический процесс". 10 и 11 сентября в Женеве ожидают представителей России, Турции и Ирана для консультаций о формировании Конституционного комитета Сирии.
14 сентября де Мистура намерен проинформировать другие страны, в частности США, Германию, Францию и Саудовскую Аравию, о состоянии переговоров.
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