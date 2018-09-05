Перед началом наступления сирийских войск на провинцию Идлиб ВКС России бомбят объекты повстанцев. ООН предупреждает, что наземная операция может привести к гуманитарной катастрофе.
Idlibas, Sirija
© AP / Scanpix

Военно-космические силы России, по данным правозащитников и повстанцев, проводят бомбардировки объектов в провинции Идлиб, являющейся оплотом повстанцев в Сирии. Во вторник, 4 сентября, было проведено около 30 бомбардировок, сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). Эту информацию подтвердил агентству dpa и один из командиров сирийского "Фронта национального освобождения" (NLF).

Статьи по теме:
Трамп предостерег Россию от "серьезной гуманитарной ошибки" в Сирии  (30)
США предостерегли РФ от использования химического оружия в Сирии  (18)

По данным турецкого государственного агентства Anadolu, истребители и бомбардировщики ВКС России наносят удары по жилым районам и позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб, а также на севере провинции Хама.

Авиаудары должны подготовить наземное наступление сирийской правительственной армии на Идлиб — последний крупный регион в Сирии, все еще находящийся под контролем противников режима президента Башара Асада, подчеркивает dpa.

Опасность гуманитарной катастрофы

Организация Объединенных Наций предупреждает, что наступление на Идлиб может привести к крупнейшей гуманитарной катастрофе 21-го века. Мир не должен, "как лунатик, двигаться к этому кризису", заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок во вторник, 4 сентября, в Берлине. В провинции Идлиб на северо-западе Сирии проживают ориентировочно три миллиона мирных граждан.

Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп предупредил, что наступление сирийских войск на провинцию Идлиб грозит многочисленными жертвами.

В то же время спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура видит перспективы для оживления мирного процесса в стране, охваченной гражданской войной. По его словам, консультации, которые предстоят в ближайшие недели, "могут вдохнуть новую жизнь в политический процесс". 10 и 11 сентября в Женеве ожидают представителей России, Турции и Ирана для консультаций о формировании Конституционного комитета Сирии.

14 сентября де Мистура намерен проинформировать другие страны, в частности США, Германию, Францию и Саудовскую Аравию, о состоянии переговоров.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Россия развернула у берегов Сирии самую мощную группировку кораблей (29)

В августе российское соединение в Средиземном море...

Пентагон: США и союзники не стягивают силы для удара по Сирии (9)

На фоне признаков того, что сирийский режим движется к...

Меркель и Трамп призвали Россию к сдерживанию режима Асада (10)

Германия и США разделяют взаимную озабоченность в...

СМИ России: США и Россия готовятся к столкновению в Сирии? (16)

В обзоре российских газет за 28 августа:

В мире

Прилетевших в Париж на частном самолете россиян ограбили на сотни тысяч евро

Во Франции неизвестные преступники напали на такси с...

ОЗХО: пара из Эймсбери отравилась "Новичком", как и Скрипали

Дон Стерджесс, отравленная в Эймсбери...

Глава МИД Великобритании: мы будем давить на ЕС, чтобы он ввел новые санкции в отношении России (2)

По словам министра иностранных дел Великобритании...

Washington Post: Трамп предлагал убить Асада (5)

По информации "Медузы", президент США Дональд Трамп...

ФОТО. В Японии из-за тайфуна "Джеби" погибли девять человек

В Японии девять человек погибли и более 300 получили...

TOP новостей

История о том, как йонавец стал самым крупным работодателем для беженцев (12)

Генеральный директор литовского предприятия по...

Школьные столовые опустели – есть не хотят ни взрослые, ни дети (21)

Раньше у многих алитусских школ в обеденное время...

Более половины членов Сейма Литвы сообщают, с кем встречаются в рабочее время

Во время весенней сессии парламента Литвы более...

Женщина, справившая нужду в магазине, осталась виноватой: закрывать туалеты нормально? (47)

Что делать, если вам хочется в туалет, а вы находитесь в...

Liūtis paskandino Kauną: užlietos gatvės Liūtis paskandino Kauną: užlietos gatvės Liūtis paskandino Kauną: užlietos gatvės

В Каунасе прошел сильный ливень: затопило дороги, ситуация была неконтролируемой (10)

Кажется , прогноз синоптиков исполняется – минувшей...