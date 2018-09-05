Военно-космические силы России, по данным правозащитников и повстанцев, проводят бомбардировки объектов в провинции Идлиб, являющейся оплотом повстанцев в Сирии. Во вторник, 4 сентября, было проведено около 30 бомбардировок, сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). Эту информацию подтвердил агентству dpa и один из командиров сирийского "Фронта национального освобождения" (NLF).
По данным турецкого государственного агентства Anadolu, истребители и бомбардировщики ВКС России наносят удары по жилым районам и позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб, а также на севере провинции Хама.
Авиаудары должны подготовить наземное наступление сирийской правительственной армии на Идлиб — последний крупный регион в Сирии, все еще находящийся под контролем противников режима президента Башара Асада, подчеркивает dpa.
Опасность гуманитарной катастрофы
Организация Объединенных Наций предупреждает, что наступление на Идлиб может привести к крупнейшей гуманитарной катастрофе 21-го века. Мир не должен, "как лунатик, двигаться к этому кризису", заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок во вторник, 4 сентября, в Берлине. В провинции Идлиб на северо-западе Сирии проживают ориентировочно три миллиона мирных граждан.
Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп предупредил, что наступление сирийских войск на провинцию Идлиб грозит многочисленными жертвами.
В то же время спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура видит перспективы для оживления мирного процесса в стране, охваченной гражданской войной. По его словам, консультации, которые предстоят в ближайшие недели, "могут вдохнуть новую жизнь в политический процесс". 10 и 11 сентября в Женеве ожидают представителей России, Турции и Ирана для консультаций о формировании Конституционного комитета Сирии.
14 сентября де Мистура намерен проинформировать другие страны, в частности США, Германию, Францию и Саудовскую Аравию, о состоянии переговоров.
Прилетевших в Париж на частном самолете россиян ограбили на сотни тысяч евро
Во Франции неизвестные преступники напали на такси с...
ОЗХО: пара из Эймсбери отравилась "Новичком", как и Скрипали
Дон Стерджесс, отравленная в Эймсбери...
Глава МИД Великобритании: мы будем давить на ЕС, чтобы он ввел новые санкции в отношении России (2)
По словам министра иностранных дел Великобритании...
Washington Post: Трамп предлагал убить Асада (5)
По информации "Медузы", президент США Дональд Трамп...
ФОТО. В Японии из-за тайфуна "Джеби" погибли девять человек
В Японии девять человек погибли и более 300 получили...
TOP новостей
История о том, как йонавец стал самым крупным работодателем для беженцев (12)
Генеральный директор литовского предприятия по...
Школьные столовые опустели – есть не хотят ни взрослые, ни дети (21)
Раньше у многих алитусских школ в обеденное время...
Более половины членов Сейма Литвы сообщают, с кем встречаются в рабочее время
Во время весенней сессии парламента Литвы более...
Женщина, справившая нужду в магазине, осталась виноватой: закрывать туалеты нормально? (47)
Что делать, если вам хочется в туалет, а вы находитесь в...
В Каунасе прошел сильный ливень: затопило дороги, ситуация была неконтролируемой (10)
Кажется , прогноз синоптиков исполняется – минувшей...