"Вконтакте" снова внесли в список крупнейших пиратских ресурсов

Российская социальная сеть "Вконтакте" была включена в список крупнейших пиратских ресурсов, подготовленный аппаратом представителя США на торговых переговорах. Об этом стало известно в субботу, 13 января. В прошлом году соцсеть также упоминалась в списке.
Как следует из доклада ведомства, "Вконтакте" способствует распространению файлов, нарушающих авторские права. В то же время, в аппарате представителя США на торговых переговорах положительно отметили шаги, которые компания предприняла для пресечения пиратской деятельности.
В частности, соцсеть в 2016 году подписала соглашения с крупными записывающими компаниями, существенно ограничила сторонние приложения, позволяющие скачивать файлы с сайта, а также "экспериментирует с новыми технологиями распознавания контента". Однако в настоящий момент "Вконтакте" по-прежнему остается "центром контрафактной деятельности", считают в ведомстве. Соцсеть будет находиться в списке до тех пор, пока не начнет предпринимать меры по защите всех правообладателей, а не только тех, с кем у нее заключены контракты.
"Вконтакте" обещают работать над лицензированием
Как сообщили в пресс-службе "Вконтакте" на запрос РБК, соцсеть "продолжает активную работу по лицензированию аудио- и видеоконтента" и помогает ограничить доступ к спорным материалам.
Помимо "Вконтакте" в списке из 25 ресурсов оказались и другие сайты с русскоязычной аудиторией. Среди них - торрент-трекер "Рутрекер", онлайн-кинотеатр Kinogo и сервис по прослушиванию музыки mp3va. Также в реестр попал и популярный в Германии стриминговый сервис Movie4k.
В ежегодный список пиратских ресурсов аппарат представителя США на торговых переговорах включает особенно заметные ресурсы, которые способствуют недобросовестной конкуренции с продуктами, произведенными в США. Включение в этот список не влечет за собой никаких санкций.
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