Собеседник "Украинской правды" в ОПУ пояснил, что пока нет окончательного решения, кто возглавит КГГА в случае увольнения Кличко. Более того, это назначение планируется не ранее чем на конец сентября. Нынешнее обращение к Кабмину фактически является формальностью, поскольку по закону, все главы местных администраций освобождаются после избрания нового президента.
Позже информацию подтвердили официально.
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сказала: "Да, это правда, согласно закону Украины. Напомню, были представления на увольнение глав других облгосадминистраций тоже".
Ранее мэр Киева Виталий Кличко встречался с президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил ему слухи о разделении полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации.
В партии "Слуга народа" рассматривают две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации: гендиректора холдинга "1 + 1 media", владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский, Александра Ткаченко, который проходит в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №9 и бизнесмена Андрея Холодова - №22 в избирательном списке.
5 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о распределении полномочий мэра и главы Киевской администрации.
О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.
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