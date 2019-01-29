У мэра Киева Виталия Кличко случился рецидив старой травмы спины. Он находится на обследовании в австрийской клинике в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль. Об этом сообщила пресс-секретарь Оксана Зиновьева в комментарии LIGA.net.
Dmitrijaus Nikonorovo nuotr.
© korrespondent.net nuotr.

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины", - сказала пресс-секретарь.

26 января Кличко доставили из швейцарского Давоса, где закончился экономический форум, в австрийскую клинику на обследование.

Она добавила, что травма не связана с катанием на лыжах. "Детали мне не известны. Хирургических вмешательств не было", - добавила она.

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Пресс-секретарь не сообщила дату возвращения мэра к своим обязанностям городского головы.

В 2007 году Кличко травмировал спину, когда готовился к бою с американцем Джамилем МакКлайном в Мюнхене. По словам самого Кличко, травма возникла во время разминки. Бой с Макклайном был отложен, а Кличко перенес операцию.

Украинская правда
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