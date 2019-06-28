Причиной очередной эскалации и без того серьезного дипломатического конфликта между Ираном и США стали взрывы 13 июня в Оманском заливе на двух нефтяных танкерах — японском "Кокука Карейджес" и норвежском "Фронт Альтаир". Не прошло и дня, как Вашингтон обвинил в нападении Тегеран. По данным американских военных, суда подорвали диверсионными магнитными минами. Иран отвергает обвинения.

Вашингтон обнародовал не всю информацию?



Опрошенные DW военные эксперты подчеркивают, что установка и удаление магнитной мины сопряжены с большим риском и должны проводиться специалистами. Детонаторы прикрепляются к судам магнитом — обычно под ватерлинией. Но пробоина, образовавшаяся после взрыва в корпусе японского танкера, находилась на высоте более метра над ватерлинией. Причем именно взрыв на "Кокука Карейджес" используют в США как основной аргумент в обвинениях в адрес Ирана.

На этом фоне обращают на себя внимание показания владельца японской судоходной компании, которой принадлежит "Кокука Карейджес": выступая 14 июня перед представителями японских СМИ, Ютака Катада заявил, что члены экипажа видели, как к танкеру приближается какой-то "летящий по воздуху объект".

Данное противоречие по сей день не удается объяснить. "Очевидно, Вашингтон обнародует не всю имеющуюся у американцев информацию. Но если это действительно так, то подобные действия вредят, прежде всего, Соединенным Штатам. Похоже, им есть, что скрывать", — говорит основатель британской расследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс в беседе с DW.

Первые улики: видео и две фотографии



Вечером 13 июня в 22:20 по местному времени Центральное командование США (CENTCOM) в Тампе, штат Флорида, распространило крупнозернистое черно-белое видео, выложив его на своем сайте, на сайте ВМС США и на YouTube.

Как утверждает американская сторона, кадры видеоролика длиной одну минуту 39 секунд демонстрируют, как к борту "Кокука Карейджес" приближается патрульный катер морских сил иранского "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР), чтобы снять с борта танкера неразорвавшуюся магнитную мину.

На первых кадрах видео, действительно, можно увидеть размытые силуэты нескольких мужчин в спасательных жилетах, один из которых подтягивается к борту танкера. Однако опубликованное видео очень плохого качества, изображение на нем нечеткое, кроме того, видеоролик склеен из нескольких эпизодов. Неясно также, когда и как он был снят.

Кроме видеозаписи, Центральное командование США опубликовало две фотографии танкера "Кокука Карейджес", сделанные на расстоянии. Красными стрелками на фотографии помечена большая пробоина в задней части борта выше ватерлинии и выпуклый предмет округлой цилиндрической формы в середине борта — на фотографии видны лишь его очертания.

По словам Вашингтона, этот предмет и есть невзорвавшаяся магнитная мина, удаление которой с борта судна и доказывает опубликованное видео. На обеих фотографиях указан источник: USS Bainbridge (DDG 96). Это — название эскадренного миноносца, в настоящее время дислоцированного в регионе происшествия. Именно он забрал 21 члена экипажа "Кокука Карейджес" с голландского буксира "Coastal Ace", ранее эвакуировавшего команду с горящего танкера. С большой уверенностью можно предположить, что спасенных моряков тщательно допросили. Однако детали беседы с ними до сих пор не обнародованы.

Насколько достоверны доказательства США?



Сайт marinetraffic.com, отслеживающий передвижение морских судов, позволяет определить местонахождение танкера и его маршрут через Ормузский пролив, соединяющий Оманский залив с Персидским. В момент взрыва японское судно находилось у побережья Ирана. Детальное сравнение танкера в американском видеоролике с другими, более ранними изображениями "Кокука Карейджес", не оставляет сомнений в том, что на видеоматериалах Центрального командования США действительно фигурирует именно этот танкер.

Находящиеся в открытом доступе фотографии с большой вероятностью также позволяют установить, что небольшое судно на видео сбоку от японского танкера — это скоростной катер типа "Гашти", которые используются иранским "Корпусом стражей Исламской революции". Но лиц находящихся на катере людей разглядеть на фотографии нельзя, а их действия неясны. Невозможно также проверить, где и когда были сделаны снимки.

Основатель проекта Bellingcat Элиот Хиггинс предполагает, что размытое изображение — это результат умышленных действий. На фотографиях изображено, "как иранцы снимают с борта танкера какой-то объект, предположительно, магнитную мину, но ни на одном снимке нет четкого изображения этого предмета", — рассуждает Хиггингс. И действительно, первые кадры видеоролика изображают, как находящиеся на катере люди снимают с борта катера странный объект, при этом они заслоняют его собой. "Почему американцы не начали снимать видео несколькими секундами раньше, когда объект еще не был скрыт?" — недоумевает основатель Bellingcat.

Новый пресс-релиз Пентагона: 11 снимков



Опубликованные Вашингтоном видео и две фотографии не произвели желаемого эффекта на западных партнеров Вашингтона. После одностороннего выхода США из заключенного с Тегераном соглашения об ограничении иранской ядерной программы именно европейцы стремились наладить диалог с Ираном. Кроме Соединенных Штатов лишь Великобритания открыто обвинила Иран в нападении на два нефтяных танкера.

17 июня министерство обороны США опубликовало новый пресс-релиз, включавший в себя одиннадцать цветных фотографий и документ в формате Word с их подробным описанием. К пресс-релизу прилагался график в формате PDF, в лапидарном стиле воссоздающий события 13 июня 2019 года в Оманском заливе.

На снимках значительно лучшего качества, чем ранее опубликованное видео, крупным планом изображена часть борта танкера. На одной из фотографий, снятой камерой Canon EOS 80D, видны "остатки" невзорвавшейся и демонтированной мины — а именно, объект, по виду напоминающий магнитный держатель. Следы, расположенные по кругу на обшивке судна, позволяют предположить, что ранее к борту было прикреплено еще больше магнитных держателей. Но действительно ли это был борт "Кокука Карейджес"? И почему с него были удалены все магнитные держатели кроме одного? Ответов на эти вопросы нет.

На другом очень четком снимке, сделанном с воздуха, можно увидеть патрульный катер морских сил иранского "Корпуса стражей исламской революции" после предполагаемого демонтажа невзорвавшейся мины. На борту девять человек в униформе темно-зеленого цвета, традиционной для КСИР. На семи мужчинах — оранжевые спасательные жилеты. Нет никаких сомнений, что на фотографии изображен скоростной катер типа "Гашти": форма судна, бортовое вооружение и цвет идентичны другим изображениям этих катеров. Но на снимке не виден поврежденный борт японского танкера.

Как заявил Пентагон, пять из одиннадцати фотографий были сняты с борта вертолета морской авиации. На трех фотографиях угол зрения и детали кадров совпадают с изображениями на опубликованном ранее видеоролике. Это позволяет предположить, что и видеосъемка проводилась с вертолета.

Американские палубные многоцелевые вертолеты типа "Seahawk" ("Морской ястреб") являются частью оборудования эскадренного миноносца USS Bainbridge (DDG 96). Из предоставленных Пентагоном данных видно, что 13 июня корабль в постоянном режиме наблюдал за передвижениями танкера "Кокука Карейджес" между 9:20 и 14:15 часами по Гринвичу. Непрерывное наблюдение за японским судном позволяет предположить, что американцы располагают значительно большим объемом данных, чем тот, который они до сих пор обнародовали.

Иран не способствует расследованию взрывов в Оманском заливе



Опубликованные США видео и 13 фотографий представляют собой цепочку косвенных доказательств, которые федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 18 июня прокомментировала следующим образом: "Мы воспринимаем представленные данные очень серьезно, свидетельства веские".

Но ни на одной из опубликованных до сего момента фотографий танкера "Кокука Карейджес" нет изображения собственно магнитной мины. По сей день отсутствуют четкие и подтвержденные независимой проверкой доказательства того, что 13 июня на оба танкера в Оманском заливе были установлены магнитные мины, и что ответственность за атаку несет Иран.

Тегеран же, в свою очередь, пока что ограничивается устными нападками, не предпринимая ничего для того, чтобы выяснить обстоятельства взрывов. Министр иностранных дел Джавад Зариф на своей странице в Twitter только обвиняет Вашингтон в "саботаже дипломатии" и разжигании военной истерии.

Таким образом, ситуация напоминает классический тупик на судебных процессах, когда высказыванию одной стороны противостоит лишь высказывание другой. Пока можно констатировать, что без проведения независимого расследования и появления четких доказательств установить, кто виноват, не удастся.