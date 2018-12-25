ВИДЕО: Жертвами атаки на правительственный комплекс в Кабуле стали 27 человек

Как сообщается, большинство погибших были гражданскими лицами. По информации телеканала TOLOnews, вооруженные экстремисты сперва подорвали заминированный автомобиль рядом с министерством общественных работ, а затем открыли стрельбу.

Следом за первым взрывом спустя некоторое время прогремели еще два. Воспользовавшись начавшейся паникой и неразберихой, боевики ворвались внутрь здания и захватили в заложники сотрудников Национального управления по делам людей с ограниченными возможностями и семей жертв войны Афганистана, передает ТАСС.

Правительственные силы спустя три часа после атаки на здания в 16-м округе Кабула смогли ликвидировать двоих нападавших, сообщил официальный представитель МВД Нусрат Рахими. Операция по обезвреживанию преступников длилась около семи часов.

По некоторым данным, всего в нападении участвовало не менее трех человек. Представитель МВД сообщил, что из здания удалось эвакуировать около 200 сотрудников.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории Афганистана группировок.