Жена премьера Израиля Беньямина Нетаньяху Сара во время официального визита в Украину выбросила хлеб и соль, которыми их встречала украинская сторона в аэропорту.
Биньямин Нетаньяху в Киеве
© Stop kadras

Как видно из видео с Facebook-страницы Dmitri Doubov, израильских гостей приветствовали три девушки в национальных костюмах и с караваем.

Нетаньяху отломил кусок хлеба и съел. Затем он отломил еще один кусок и подал жене. Сара Нетаньяху взяла хлеб в руку, но не съела, а покрошила на землю.

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Улыбаясь, она пошла дальше и приняла букет цветов от украинской стороны.

Встречал гостей мэр Киева Виталий Кличко.

Также некоторые СМИ сообщали, что Сара Нетаньяху якобы устроила перепалку с экипажем самолета во время полета в Киев из-за того, что ее не приветствовали должным образом во время посадки.

Отмечалось, что жена премьера якобы даже хотела попасть в кабину пилотов, но ее не пустили. В результате командир борта якобы снова приветствовал семью Нетаньяху на борту незадолго до посадки.

СМИ сообщают, что жена Нетаньяху не впервые становится участницей скандалов.

Каравай хлеба и соль по обычаю славянских народов преподносят в знак большого уважения к тому, кого встречают во время торжественных церемоний.

Украинская правда
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