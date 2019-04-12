Порошенко пришел в телестудию, тогда как Зеленский говорил с ним по телефону, заявив, что "не имеет шансов поговорить по видео".
"Уважаемый, во-первых господин президент, господин Петр Алексеевич Порошенко, знает прекрасно, что сейчас я нахожусь в Париже, во Франции, (После этого Зеленский начинает говорить по-русски - УП) потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали. Эта информация вам известна. У меня встреча завтра, в 3 часа дня с президентом Франции, поэтому господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве и очень странно, что уважаемый кандидат в президенты Петр Алексеевич меня приглашает в студию 1+1", - начал Зеленский.
"Что касается дебатов, мы договорились, я предложил 19 числа на НСК "Олимпийский", я пригласил господина Порошенко на дебаты. Он сказал "стадион, так стадион" и принял эти условия. Я попросил, чтобы меня называли Владимир Александрович, или Владимир, не быдло, не наркоман, ну скажем так, это немного продолжается, но ничего страшного, мы люди простые, можем это принять. Я приглашаю на дебаты, которые подтвердил президент Порошенко 19 числа на НСК "Олимпийский", - продолжал шоумен.
В ответ Порошенко заявил, что не интересуется его передвижениями.
"Спасибо, Владимир Александрович, если вы слышите сейчас меня, я хочу вас заверить, что за вашими передвижениями президент Порошенко и кандидат Порошенко точно не интересуется. Завтра у меня так же встреча в Париже. Я отправляюсь завтра в Берлин ..", - сказал действующий президент.
В то же время Зеленский его несколько раз перебивал, повторяя "господин президент".
"Я извиняюсь, дайте возможность, ответить ...", - продолжал Порошенко.
Зеленский: Господин Порошенко ..
Порошенко: Владимир ..
Зеленский: послушайте меня, у меня нет самолета ...
Порошенко: Господин Зеленский, если вам русском языке более понятно, я хотел, чтобы вы имели возможность услышать ответ ..
Зеленский: Ну так вы хотели дебаты, в чем проблема, я не боюсь дебатов с вами, 19 числа вас жду. Так вот, я летел простым самолетом, у меня нет возможности заказывать ...
Затем ведущая прервала обоих кандидатов и сказала, что их не слышно.
Порошенко продолжил и попросил "дать возможность вам ответить, иначе это не дебаты. Я подчеркиваю ..."
Зеленский: Петр Алексеевич, еще раз 19 числа на НСК "Олимпийский" будут дебаты, хотите сейчас, будут сейчас, но я вас приглашаю 19.
Порошенко: Вы закончили?
Зеленский: Я закончу через 5 лет, а вы закончите 22 апреля.
Порошенко: Вы закончили?
Зеленский: Вы еще раз хотите? Вам повторить?
Порошенко: Вы закончили или нет?
Зеленский: Вам третий раз сказать?
Порошенко: У нас может что-то со связью? Владимир Александрович, я выслушал ваше утверждение и сейчас буду говорить я, вы меня услышали?
Зеленский: Я вас приглашаю с удовольствием 19 апреля на НСК "Олимпийский". У меня нет проблем со связью.
Порошенко: Я делаю скидку только на связь. Вы закончили, готовы послушать меня?
Зеленский: С удовольствием.
Порошенко: Слава Богу, связь восстановлена. Владимир Александрович, я не интересуюсь вашими передвижениями, это ваша частное или государственное дело.
Зеленский: Спасибо.
Порошенко: Я сегодня пригласил вас на дебаты. Если вы сейчас находитесь за пределами Киева, я это с пониманием воспринимаю и подчеркиваю, что сегодня вашей команде была поставлена позиция ...
Однако Зеленский прервал Порошенко заявил, что его "команду никто из вас не будет ставить в позицию" и бросил трубку.
Зеленский: Петр Алексеевич, я извиняюсь, вы закончили? Вы закончили? Во-первых, нашу команду никто из вас не будет ставит в позицию, а сейчас закончил я. 19 числа НСК "Олимпийский", точка, до свидания.
Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести публичные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" – тот согласился, но Центральная избирательная комиссия и НСТУ ("Суспільне") заявили, что официальные дебаты по закону проходят в вечер последней пятницы перед вторым туром выборов в студии национального вещателя.
Зеленский предлагал провести дебаты вечером 19 апреля, а у Порошенко говорили, что это поздно, но он согласен и на эту дату, и на другие. В итоге, Порошенко предложил встретиться на стадионе в 19-20 часов 14 апреля.
НСК "Олимпийский" получил от представителя Порошенко запрос на аренду стадиона 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского – на 19 апреля.
10 апреля Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспільне".
11 апреля в штабе Зеленского предложили провести дебаты телемостом в прямом эфире. Позже Аласания ответил, что телемост возможен только после часа дебатов.
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