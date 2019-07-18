В Киото неизвестный мужчина совершил поджог в здании аниме-студии Kyoto Animation (KyoAni), пишет "Медуза".

Как следует из сообщения полиции и пожарного департамента Киото, что 13 человек признаны погибшими, а еще 10 человек не подавали признаков жизни, когда их нашли в студии.

Сообщается, что предполагаемый поджигатель кричал: "Умрите!", разбрызгивая бензин по зданию, пишет "Голос Америки".

Около 40 человек пострадали, в том числе предполагаемый поджигатель.

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Сообщается, что подозреваемому 41 год. Других данных о его личности и возможных мотивах пока нет.

Пожар начался около 10:30 утра по местному времени (4:30 мск). Очевидцы говорят, что услышали серию взрывов, после чего из здания повалил черный дым.

Студия Kyoto Animation выпускает сериалы и полнометражные фильмы. Среди ее работ — ”Кланнад”, ”Меланхолия Харухи Судзумии”, ”Канон”, ”K-On!”, ”Вайолет Эвергарден”.

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