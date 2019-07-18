Как следует из сообщения полиции и пожарного департамента Киото, что 13 человек признаны погибшими, а еще 10 человек не подавали признаков жизни, когда их нашли в студии.
Сообщается, что предполагаемый поджигатель кричал: "Умрите!", разбрызгивая бензин по зданию, пишет "Голос Америки".
Около 40 человек пострадали, в том числе предполагаемый поджигатель.
Сообщается, что подозреваемому 41 год. Других данных о его личности и возможных мотивах пока нет.
Пожар начался около 10:30 утра по местному времени (4:30 мск). Очевидцы говорят, что услышали серию взрывов, после чего из здания повалил черный дым.
Студия Kyoto Animation выпускает сериалы и полнометражные фильмы. Среди ее работ — ”Кланнад”, ”Меланхолия Харухи Судзумии”, ”Канон”, ”K-On!”, ”Вайолет Эвергарден”.
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