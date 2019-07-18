Как следует из сообщения полиции, около 10 человек были найдены на втором этаже здания без признаков жизни. Около 40 человек пострадали, в том числе предполагаемый поджигатель.
Сообщается, что подозреваемому 41 год. Других данных о его личности и возможных мотивах пока нет.
Пожар начался около 10:30 утра по местному времени (4:30 мск). Очевидцы говорят, что услышали серию взрывов, после чего из здания повалил черный дым.
Студия Kyoto Animation выпускает сериалы и полнометражные фильмы. Среди ее работ — ”Кланнад”, ”Меланхолия Харухи Судзумии”, ”Канон”, ”K-On!”, ”Вайолет Эвергарден”.
ВИДЕО: СБУ разоблачила российские спецслужбы на вмешательстве в выборы в Украине (1)
В Службе безопасности заявили, что спецслужбы России...
ВОЗ объявила вспышку Эболы в Демократической республике Конго чрезвычайной ситуацией международного значения
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос...
ВИДЕО | В Японии подожгли аниме-студию. 10 человек погибли, около 40 пострадали
В Киото неизвестный мужчина совершил поджог в здании...
Мексиканский наркобарон Эль Чапо получил в США пожизненный срок и еще 30 лет тюрьмы
Бруклинский федеральный суд в Нью-Йорке приговорил...
TOP новостей
Сквернялис обещает налоги на недвижимость и неэкологичные автомобили
Избежать новых налогов и повышения их прогрессивности...
Литовские моряки: когда все посчитаешь, зарплата в несколько тысяч не кажется большой (8)
"Литовские моряки бегут из Литвы из-за плохой...
Абромавичус: У Зеленского нет обязательств перед олигархами Станет ли литовец премьером Украины?
Глава Наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас...
Что значит быть студентом в Литве: без родительской поддержки не обходятся даже работающие (4)
Одни в университет приезжают на роскошных автомобилях,...
Летом полиция в Литве не отдыхает: какие ждут рейды
Литовская служба дорожной полиции (ЛСДП) этим летом...