ВИДЕО | В Японии подожгли аниме-студию. 10 человек погибли, около 40 пострадали

В Киото неизвестный мужчина совершил поджог в здании аниме-студии Kyoto Animation (KyoAni), пишет "Медуза".

Как следует из сообщения полиции, около 10 человек были найдены на втором этаже здания без признаков жизни. Около 40 человек пострадали, в том числе предполагаемый поджигатель.

Сообщается, что подозреваемому 41 год. Других данных о его личности и возможных мотивах пока нет.

Пожар начался около 10:30 утра по местному времени (4:30 мск). Очевидцы говорят, что услышали серию взрывов, после чего из здания повалил черный дым.

Студия Kyoto Animation выпускает сериалы и полнометражные фильмы. Среди ее работ — ”Кланнад”, ”Меланхолия Харухи Судзумии”, ”Канон”, ”K-On!”, ”Вайолет Эвергарден”.

Медуза
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