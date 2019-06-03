ВИДЕО: в Венеции круизный лайнер столкнулся с теплоходом

Круизный лайнер MSC Opera врезался в пассажирский теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает ТАСС со ссылкой на итальянскую газету Corriere della sera.
© DELFI montažas / Scanpix

Инцидент произошел в 8:30 по местному времени. По данным издания, при столкновении пострадали четыре человека в возрасте 67-72 лет. Итальянское агентство AGI сообщает о пяти пострадавших.

На появившейся в соцсетях видеозаписи видно, как лайнер врезается в теплоход, некоторое время тащит его по инерции вдоль причала и затем останавливается. Происшествие вызвало панику среди оказавшихся на причале пассажиров.

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По предварительным данным, столкновение было вызвано поломкой лайнера. Его отнесло течением к причалу.

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