В клинику Университета Куопио отправлено девять раненых, сообщает Helsingin Sanomat. Профессиональное училище находится в торговом центре Herman.

Полиция задержала одного человека и контролирует помещения торгового центра, передает Helsingin Sanomat.

По данным издания Savon Sanomat, нападение произошло в помещениях, используемых студентами, в 12.30. Газета Iltalehti пишет, ссылаясь на очевидцев, что у нападавшего был меч (оружие видно на видео).

Полиция сообщила в Twitter, что в помещениях училища найден один труп. Десять человек ранены, из них двое — тяжело. По сообщению полиции, один из раненых — подозреваемый.

Один из свидетелей произошедшего рассказал газете Keskisuomalainen, что преступник — молодой человек, он ударил девушку мечом в шею и затем — в живот. По словам очевидца, мужчина напал и на других людей, а также взорвал маленькую зажигательную бомбу.

Очевидец Рооса Кокконен рассказал телеканалу MTV, что ранение мечом получила среди прочих учительница, женщина примерно 30 лет. Из раны на ее руке текла кровь, одежда была окровавлена.

"Усадил ее, потому что она стала терять сознание. Сжал ее рану и только потом пришло понимание, что случилось", — сказал Кокконен.

По словам очевидца, учительница рассказала, что нападавший — учащийся, он пытался нанести окружающим максимальный урон.

Находившийся на месте преступления читатель Delfi сообщил, что в расположенный поблизости от учебного здания магазин прибежала босиком женщина, по словам которой на учеников напали с мечом. Она также слышала стрельбу, но видимо, это была полиция, которая стреляла в нападавшего. На месте инцидента находились свыше 15 полицейских и машина Скорой помощи.

Читатель рассказал, что видел на носилках человека, чьи руки были в наручниках, который получил ранение в правую руку.

В 14.30 побывавший на месте преступления эстонец сообщил, что там уже было тихо. Зевак немного, в основном можно увидеть следователей полиции. Повсеместно натянуты ограничивающие доступ полицейские ленты.

"Насилие в профессиональном училище Savo в Куопио поражает и заслуживает безусловного осуждения. Я побеседовал с гендиректором полиции, правительство внимательно следит за ситуацией. Выражаю от своего имени и от имени всего правительства сочувствие всем пострадавшим", — написал в Twitter премьер-министр Финляндии Антти Ринне.