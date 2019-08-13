ВИДЕО: В Сиднее неизвестный с ножом напал на прохожих. Одна женщина погибла

Неизвестный, вооруженный ножом, напал на прохожих на улицах Сиднея.
Sidnėjaus operos teatras
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По информации Sydney Morning Herald, в результате как минимум одна женщина погибла и еще одна получила ранения.

Злоумышленника вскоре поймали и нейтрализовали прохожие при участии полицейских.

Мотивы нападавшего неизвестны. По предварительным данным полиции, он не находился в списке подозреваемых в террористической деятельности.

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