ВИДЕО: В Сиднее неизвестный с ножом напал на прохожих. Одна женщина погибла

По информации Sydney Morning Herald, в результате как минимум одна женщина погибла и еще одна получила ранения.
Злоумышленника вскоре поймали и нейтрализовали прохожие при участии полицейских.
Just witnessed incredible bravery from members of the public and @FRNSW officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. @7NewsSydney pic.twitter.com/wNKatejHVp— Andrew Denney (@Andrew_Denney) August 13, 2019
Мотивы нападавшего неизвестны. По предварительным данным полиции, он не находился в списке подозреваемых в террористической деятельности.
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