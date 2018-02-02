ВИДЕО: В Шанхае микроавтобус врезался в толпу пешеходов

Инцидент произошел в девять утра по местному времени на пересечении улиц Синьчан и Наньцзин в одном из популярных у туристов районов города - Хуанпу, передает РИА "Новости" со ссылкой на Xinhua.
После столкновения с оградой кофейни Starbucks фургон загорелся, но огонь не успел перекинуться на газовые баллоны. Прибывшие пожарные быстро потушили пламя. По предварительным данным, в фургоне находились шесть человек, их также отправили в больницу.
Власти Шанхая уже заявили, что в ДТП виноват водитель фургона, который курил за рулем и потерял контроль над транспортным средством, передает Би-би-си.
Local media in #Shanghai says car crash that hurt 18 may have been an accident, not an attack, as previously assumed.#BREAKING #BreakingNews #ShanghaiCrash #China pic.twitter.com/ELVIgA6IpM— The Mount Royal Times (@MountRoyalTimes) 2 February 2018
Un furgone invade il marciapiede e travolge la folla: mattina di terrore a #Shanghai → https://t.co/xrxGhqCybf pic.twitter.com/ae7QbiOBfH— Rainews (@RaiNews) 2 February 2018
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