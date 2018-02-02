ВИДЕО: В Шанхае микроавтобус врезался в толпу пешеходов

В Шанхае микроавтобус выехал на тротуар и сбил пешеходов. Как минимум 18 человек госпитализировали, трое из них получили серьезные травмы, передает NEWSru.com.
Šanchajuje automobilis įsirėžė į būrį pėsčiųjų
© AP / Scanpix

Инцидент произошел в девять утра по местному времени на пересечении улиц Синьчан и Наньцзин в одном из популярных у туристов районов города - Хуанпу, передает РИА "Новости" со ссылкой на Xinhua.

После столкновения с оградой кофейни Starbucks фургон загорелся, но огонь не успел перекинуться на газовые баллоны. Прибывшие пожарные быстро потушили пламя. По предварительным данным, в фургоне находились шесть человек, их также отправили в больницу.

Власти Шанхая уже заявили, что в ДТП виноват водитель фургона, который курил за рулем и потерял контроль над транспортным средством, передает Би-би-си.

NEWSru.com
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