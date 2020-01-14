Пресс-служба ралли "Дакар" отметила, что пустыня полна сюрпризов и что гонщики должны быть счастливы, что им удалось избежать снегопада.

The 🇸🇦 desert is full of surprises…

Remember the sunny views we got from Neom on days 2 and 3? Here's how it looks today ❄

The challengers must be happy they escaped the storm. Last time the snow hit the Dakar was in 2012!#Dakar2020 #DakarInSaudi pic.twitter.com/NRtgmpxQVJ

— DAKAR RALLY (@dakar) 10 января 2020 г.



Впрочем, как сообщает "Arab News", уже в понедельник в регионе ожидаются грозы и ливневые дожди.