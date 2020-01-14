В административном округе Табук на северо-западе Саудовской Аравии выпал снег. Несмотря на предостережения метеорологических служб быть осторожными, местные жители вовсю наслаждаются зимними радостями.
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Пресс-служба ралли "Дакар" отметила, что пустыня полна сюрпризов и что гонщики должны быть счастливы, что им удалось избежать снегопада.

Впрочем, как сообщает "Arab News", уже в понедельник в регионе ожидаются грозы и ливневые дожди.

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