В городе Монтесито округа Санта-Барбара, на который обрушились катастрофические селевые потоки, через 475 дней после исчезновения хозяевам вернули кота, сообщает The Weather Channel.
В январе 2018 года семья Строгофф заранее эвакуировалась после объявления предупреждения о проливных дождях, которые могли привести к сходу селей в пострадавших от лесных пожаров районах. Они не представляли, что их жилищу может угрожать опасность, и оставили там двух кошек - Даймонда и Югетт. Но их дом оказался одним из сотен зданий, поврежденных селевыми потоками.
Когда семье разрешили вернуться, чтобы оценить ущерб от стихии, то кошек там не обнаружили. В течении года они были вынуждены проживать в другом месте, пока их дом ремонтировался, и судьба домашних питомцев оставалась неизвестной. Окончательно вернуться в Монтесито семье удалось лишь в начале этого года.
Глава cемейства, Александр Строгофф, разговаривая с одним из рабочих, случайно выяснил, что тот подкармливает похожего на их кота всего в нескольких кварталах от этого места. Через некоторое время Даймонд вернулся к хозяевам, которые надеются, что однажды найдется и Югетт.
Напомним, город Монтесито серьезно пострадал от селевых потоков в январе 2018 года. Тогда было разрушено 127 домов полностью и 294 дома частично. Жертвами стали 23 человека. Около 30 жителей получили ранения. Кроме того, по меньшей мере 50 человек были эвакуированы спасателями из поврежденных зданий.
ВИДЕО: в Санта-Барбаре к хозяевам после 475 дней разлуки вернулся пропавший кот
В пострадавших от стихии районах американского штата...
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