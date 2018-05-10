Как отмечается, водитель грузовика, в котором находился жидкий шоколад, по неизвестным пока причинам врезался в заграждение, после чего автомобиль завалился на бок. Мужчина в результате произошедшего получил перелом руки и был госпитализирован.
"Мы связались с производителем шоколада и пришли к выводу, что для устранения последствий аварии нам следует использовать моечные машины с теплой водой. Но это займет некоторое время, поскольку быстро охлаждающийся шоколад куда хуже снега", — заявил телеканалу руководитель пожарной бригады Богдан Ковальский.
Водителям рекомендуется искать объездные пути. При этом некоторые автомобили успели проехать прямо по шоколаду, из-за чего сладкие следы от шин растянулись на сотни метров по дороге.
Пользователи соцсетей также запечатлели последствия аварии на фото и видео.
Na #A2 Poznań-Warszawa przewróciła się cysterna z czekoladą. Trwa sprzątanie jezdni 😎🍫🍫🍫 #czekolada pic.twitter.com/EnSNT8ri1q— MotoSygnały (@MotoRadioPoznan) May 9, 2018
#A2 Poznań-Warszawa. Tak wygląda dojazd do Wrześni. Uciekajcie z #a2 wcześniej! pic.twitter.com/8eWOhzVVPl— MotoSygnały (@MotoRadioPoznan) May 9, 2018
#A2 zablokowana między Wrześnią, a Słupcą. Przejazd blokuje… czekolada. foto: Sławomir Brandt. pic.twitter.com/fEH1MXUgf3— MotoSygnały (@MotoRadioPoznan) May 9, 2018
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