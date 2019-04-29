Рыбаки обнаружили в Финнмарке на севере Норвегии белуху с прикрепленной камерой GoPro и обвесом с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга», сообщает издание VG. Кита заметили 25 апреля возле острова Ингё в Северном Ледовитом Океане, уточняет телеканал NRK.
кит
© Скриншот

Сотрудники Директората рыболовства Норвегии, прибывшие на место, решили снять с белухи ремень с камерой. Они попытались ослабить зажимы на ремне с лодки, но млекопитающее всякий раз ускользало от них. В итоге один из рыбаков спустился в воду в гидрокостюме, белуха не испугалась и подплыла к нему. Рыбак назвал его «очень безопасным и ручным» животным. После освобождения кит сделал несколько кругов вокруг лодки и уплыл.

В Арктическом университете Норвегии сообщили, что российские и норвежские ученые не используют белух в исследованиях. Ученые допустили, что кита могли использовать на Военно-морском флоте России, возможно, в Мурманске.

В России широкий резонанс получила история с сотней косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя под Находкой минимум с октября 2018 года. Млекопитающие были незаконно выловлены для отправки в китайские океанариумы. Косатки и белухи живут в вольерах, которые из-за тесноты прозвали «китовой тюрьмой». Освободить животных призывали многие знаменитости, в том числе актеры Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо. В феврале 2019-го президент России Владимир Путин поручил Минприроды решить судьбу млекопитающих. В апреле было принято решение выпустить косаток и белух в естественную среду обитания, но об их освобождении пока не сообщалось.

Медуза
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

ВИДЕО: В Норвегии обнаружили кита с камерой и надписью на ней "оборудование Санкт-Петербурга" (2)

В норвежском городе Финнмарке рыбаки обнаружили белуху...

В Шри-Ланке женщинам запретили носить никаб

Власти Шри-Ланки опасаются, что исламисты могут...

Президент Индонезии решил поменять столицу в стране

Глава Индонезии Джоко Видодо захотел перенести...

Командующий базой США в Гуантанамо снят с поста

Южное командование ВС США потеряло доверие к...

В турецкой тюрьме покончил с собой предполагаемый шпион из ОАЭ

Покончивший самоубийством - один из двух...

TOP новостей

Изменения в работе кассиров: зарплаты растут, работающих становится меньше (11)

За год продавцов магазинов в Литве стало на 1300 меньше, а...

Министр уверяет, что людей вводят в заблуждение: сумма, выделяемая на лечение, не будет ограничена (10)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

После афер с государственной землей – скандальные свидетельства (24)

Сейчас уже бывший глава Вильнюсского отделения...

Skubėjimas, automobilis, kamštis, vėlavimas Pėstieji

Опытный инструктор раскритиковал водителей: проверьте, не допускаете ли вы такие ошибки (52)

"Если прислушаться к комментариям водителей, можно...

Литва - лидер Балтии по приему беженцев (32)

В прошлом году Литва удовлетворила наибольшее...