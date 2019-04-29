Сотрудники Директората рыболовства Норвегии, прибывшие на место, решили снять с белухи ремень с камерой. Они попытались ослабить зажимы на ремне с лодки, но млекопитающее всякий раз ускользало от них. В итоге один из рыбаков спустился в воду в гидрокостюме, белуха не испугалась и подплыла к нему. Рыбак назвал его «очень безопасным и ручным» животным. После освобождения кит сделал несколько кругов вокруг лодки и уплыл.
В Арктическом университете Норвегии сообщили, что российские и норвежские ученые не используют белух в исследованиях. Ученые допустили, что кита могли использовать на Военно-морском флоте России, возможно, в Мурманске.
В России широкий резонанс получила история с сотней косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя под Находкой минимум с октября 2018 года. Млекопитающие были незаконно выловлены для отправки в китайские океанариумы. Косатки и белухи живут в вольерах, которые из-за тесноты прозвали «китовой тюрьмой». Освободить животных призывали многие знаменитости, в том числе актеры Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо. В феврале 2019-го президент России Владимир Путин поручил Минприроды решить судьбу млекопитающих. В апреле было принято решение выпустить косаток и белух в естественную среду обитания, но об их освобождении пока не сообщалось.
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