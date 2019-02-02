В соцсетях появилась видеозапись последствий взрыва, который произошел в небе над западной Кубой, пишет Газета.ru.
Meteoritai

Пользовательница Facebook Флавия Саира опубликовала ролик, на котором в небе можно увидеть похожий на полосу след в небе. Кроме того, некоторые разместили фотографии каменных обломков, являющихся якобы обломками от метеорита.

Ранее власти Кубы прокомментировали взрыв в небе — взрыв над западной Кубой, скорее всего, был следствием падения метеорита.

Gazeta.ru
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