Пассажирский самолет Embraer-190 авиакомпании Myanmar National Airlines совершил в воскресенье аварийную посадку в Международном аэропорту Мандалай в Мьянме, передает ТАСС со ссылкой на AFP.
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Представитель департамента гражданской авиации Мьянмы назвал инцидент "технической ошибкой". Авиакомпания направила в Мандалай инженеров для проверки воздушного судна.

У лайнера при посадке заклинило переднее шасси. Самолет посадили на задние колеса, после чего он опрокинулся на переднюю часть и остановился. Во время происшествия никто из 89 человек, находившихся на борту, не пострадал.

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Представитель департамента гражданской авиации Мьянмы отметил, что пилот неоднократно пытался выпустить переднее шасси — сначала с помощью компьютерной системы, затем вручную.

"Они дважды пытались, делая заход на посадку, и просили проверить диспетчеров, выпустилось ли шасси", — рассказал он. "Пилот умело приземлился, — подчеркнул он. — Никто не пострадал".

За неделю это второй авиационный инцидент в Мьянме. 8 мая самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, выполнявший рейс из аэропорта столицы Бангладеш Дакки, совершил посадку в воздушной гавани Янгона в условиях ливня и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аварии пострадали, по разным данным, от 11 до 19 человек.

NEWSru.com
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