Представитель департамента гражданской авиации Мьянмы назвал инцидент "технической ошибкой". Авиакомпания направила в Мандалай инженеров для проверки воздушного судна.
У лайнера при посадке заклинило переднее шасси. Самолет посадили на задние колеса, после чего он опрокинулся на переднюю часть и остановился. Во время происшествия никто из 89 человек, находившихся на борту, не пострадал.
Представитель департамента гражданской авиации Мьянмы отметил, что пилот неоднократно пытался выпустить переднее шасси — сначала с помощью компьютерной системы, затем вручную.
"Они дважды пытались, делая заход на посадку, и просили проверить диспетчеров, выпустилось ли шасси", — рассказал он. "Пилот умело приземлился, — подчеркнул он. — Никто не пострадал".
За неделю это второй авиационный инцидент в Мьянме. 8 мая самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, выполнявший рейс из аэропорта столицы Бангладеш Дакки, совершил посадку в воздушной гавани Янгона в условиях ливня и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аварии пострадали, по разным данным, от 11 до 19 человек.
Что дало "Восточное партнерство" шести постсоветским странам
"Восточному партнерству" исполняется 10 лет. Какую...
ВИДЕО: в Мьянме самолет совершил аварийную посадку с заклинившим передним шасси
Пассажирский самолет Embraer -190 авиакомпании Myanmar National...
Почти 300 тысяч жителей Германии регулярно ездят на работу за границу (1)
Среди лидеров по показателям маятниковой миграции -...
Израильский премьер Нетаньяху просит еще две недели на формирование правительства после выборов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на...
TOP новостей
Главизбирком объявил результаты выборов в Литве Шимоните обошла Науседу (90)
На сайте Главной избирательной комиссии появились...
Референдум o сокращении количества членов Сейма Литвы не состоялся (14)
Несмотря на то, что большинство проголосовавших...
Науседа: после отставки Сквернялиса возможны досрочные выборы в Сейм Литвы (1)
Лидирующий в первом туре выборов президента Литвы...
Погода: воздух прогреется до 23 градусов, а потом начнутся ливни
В понедельник погода в Литве будет контрастной. Ее...