Кыргызское информационное агентство "Акипресс" сообщило, что спецназ, по предварительным данным, пошел на штурм здания. Были слышны выстрелы, передает ТАСС. Также сообщается, что более четырех десятков человек получили ранения в ходе спецоперации по задержанию экс-президента. Также есть жертвы у силовиков. Среди пострадавших есть один журналист, юрист СДПК Нурбек Касымбеков, начальник так называемого народного штаба против беззакония Кыяс Смалиев и экс-депутат парламента Киргизии Мирбек Мискенбаев. СМИ также сообщают об одном погибшем.

Советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова сообщила в своем микроблоге Twitter, что из 18 раненых трое - бойцы спецназа, двое - военные, тринадцать - гражданские. Девять человек ранены резиновыми пулями, а у одного спецназовца проникающее тяжелое ранение грудной клетки. Его доставили в операционную, но спасти силовику жизнь не удалось.

А по данным Минздрава, госпитализированы уже 43 человека, в том числе не менее 15 сотрудников силовых структур. У них диагностированы огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга. Один из раненых спецназовцев скончался, подтвердили в министерстве.

Поздно вечером появились сообщения, что после первой неудачной попытки сотрудники правоохранительных органов начали второй штурм резиденции экс-президента. В нем участвуют сотни силовиков.

К ночи подступы к дому экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш заблокировали около тысячи его сторонников. С ними начал переговоры замглавы МВД Курсан Асанов, передает корреспондент "Интерфакса".

Со стороны соратников экс-президента в обсуждении участвуют экс-депутат Равшан Жээнбеков, действующий депутат Асель Кодуранова и члены Народного штаба в защиту бывшего президента.

В село приехали около 300 спецназовцев и сотрудников Госкомитета национальной безопасности (ГНКБ). По другим данным, к резиденции экс-президента стянуто до 1000 силовиков. Им не дают проехать к дому Атамбаева люди с палками и камнями. Ранее они отбили по меньшей мере одну попытку штурма резиденции.

После штурма дома бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева внутри остались шесть сотрудников спецназа, сообщила депутат Асель Кодуранова.

По словам Кодурановой, местные жители категорически отказались отпускать пленных спецназовцев до выполнения своих требований: подключить электричество в селе Кой-Таш, отключенное перед штурмом, и восстановить телефонную связь и подключение к интернету.

Отпустить бойцов потребовал замглавы МВД Кыргызстана Курсан Асанов на переговорах с представителями Атамбаева.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", переговоры проходят на проезжей части, рядом с домом бывшего президента в селе Кой-Таш. В ходе переговоров, Асанов заявил, что "требует немедленного освобождения сотрудников спецназа".

Как заявил представитель штаба экс-президента, комментируя первую попытку штурма, "несколько спецназовцев подобрались вплотную к дому Атамбаева, откуда слышатся выстрелы". По его словам, сторонники экс-президента по-прежнему пытаются оказывать сопротивление прибывшим в село Кой-Таш для задержания Атамбаева сотрудникам спецподраздлений.

Затем в штабе экс-президента сообщили, что он был задержан силовиками. "Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли его в неизвестном направлении", - сказал представитель штаба. В то же время, утверждал собеседник, внутри дома Атамбаева продолжается стрельба.

Источник в силовых структурах сообщил "Интерфаксу", что Атамбаев задержан и вывезен с территории своего дома на вертолете.

Через некоторое время в штабе опровергли информацию о задержании экс-президента. "Спецназ смог пройти на территорию резиденции Атамбаева и приблизиться к дому, где находится экс-президент, который продолжает оказывать сопротивление", - заявил представитель штаба.

Спустя некоторое время сторонники экс-президента объявили, что отбили штурм и захватили несколько бойцов спецподразделений. В интернете даже появилось видео с пленными спецназовцами. Однако в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии опровергали информацию о захвате силовиков.

Кыргызское информационное агентство "24kg" сообщает, что при штурме была ранена журналистка из числа его сотрудников Аида Джумашова. "Журналиста агентства предположительно ранили резиновой пулей, она задела ногу корреспондента по касательной, ее жизни ничего не угрожает", - утверждает "24kg". Издание ведет онлайн-трансляцию.

Как передает журналист "24.kg" с места событий, стрельба ведется хаотично. Среди сторонников бывшего главы государства есть раненые, которые оборонялись камнями. "Всех уложили на землю", - отмечает издание.

В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) заявили, что спецназ не применял боевое оружие.

Телеканал "Апрель", который связывают с Атамбаевым, сообщал, что около дома бывшего президента находились более 400 его сторонников, которых не пускали на территорию спецназовцы, сообщал телеграм-канал Meduza - Live.

"К дому Атамбаева продолжают стягиваться его сторонники, их сейчас насчитывается до 500 человек. Люди <...> пытаются прорваться внутрь дома", - сказали в штабе экс-президента.

Позднее там добавили, что сторонники Атамбаева с внешней стороны забора возводят баррикады из спиленных деревьев, чтобы не дать возможности вывезти экс-президента с территории резиденции. Собравшиеся также жгут покрышки.

Местные жители прорываются через оцепление сотрудников силовых структур Кыргызстана, которое перекрыло дорогу к дому экс-президента Алмазбека Атамбаева, передавал корреспондент "Интерфакса". По его словам, к дому Атамбаева пришли около сотни человек, в руках у которых камни и палки.

В свою очередь, "Акипресс" сообщает, что в начале села Кой-Таш, где находится дом экс-президента, собралось большое количество милиционеров на спецмашинах. Молодые люди закидывают проезжающие машины камнями.

"Около двух тысяч сторонников знают о втором готовящемся штурме и готовятся к обороне", - заявил представитель штаба экс-президента. В связи с ситуацией в Кой-Таше президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и возвращается в столицу из Иссык-Кульской области. Утром 8 августа он проведет заседание Совета безопасности.

Несколько депутатов парламента Киргизии предложили спикеру Дастану Джумабекову созвать экстренное заседание. Об этом в Twitter написал депутат проправительственной фракции Социал-демократической партии Дастан Бекешев. Его поддержал лидер оппозиционной парламентской фракции "Ата-Мекен" Алмамбет Шыкмаматов и еще несколько парламентариев. Джумабеков прервал отпуск и направился в Бишкек, сообщила "Акипресс" его секретарь.

В пресс-центре ГКНБ подчеркнули, что бойцы спецназа во время попытки захвата бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не применяли оружие против мирных жителей. "ГКНБ сообщает, что в связи с распространением слухов и недостоверной информации о том, что в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева бойцы спецназа стреляют в мирных людей, не соответствует действительности", - говорится в тексте.

Как напомнил ГКНБ, распространение провокационных сообщений "влечет за собой уголовную ответственность в рамках законодательства" республики. "Отмечаем, что бойцы спецназа применяют только резиновые пули, а со стороны дома отстреливаются из огнестрельного оружия", - отметили в ведомстве.

В 22:30 по местному времени (19:30 мск) сторонники Атамбаева зашли в резиденцию, в результате часть спецназовцев сдалась, и у них забрали оружие, сообщает телеканал "Дождь". Местное издание "Кактус.Медиа" также сообщило, что часть бойцов отошла на второй и третий этажи дома и продолжила отстреливаться. Через несколько минут дом бывшего президента был полностью освобожден от спецназовцев.

Власти Кыргызстана отключили вещание в республике телеканалов, связанных с экс-президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. Об этом ТАСС сообщили в среду в штабе бывшего главы государства.

"Телеканалы, которые связаны с окружением Атамбаева, сегодня были отключены от вещания", - заявил представитель штаба. По его словам, вещание прекратилось после того, как начался штурм резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области.

В Кой-Таше, расположенном в 20 км от Бишкека, отключили электричество и почти не работает связь. Журналисты киргизских СМИ, которые с места событий освещают спецоперацию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, перестали выходить на связь с редакциями. Они не доступны ни по интернету, ни по телефону.

Парламент Кыргызстана 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Он подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения чеченского вора в законе Азиза Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Адвокат экс-президента Кыргызстана Слесарев назвал решение депутатов не соответствующим Конституции страны.

Как считает бывший глава киргизского государства, он подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики, а все обвинения в свой адрес называет "чушью". Экс-президент также заверил, что у него имеется наградное оружие и в случае попытки силового захвата он окажет вооруженное сопротивление. Атамбаев ранее трижды проигнорировал приглашение явиться на допрос в МВД.

Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 годы и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Именно он стал инициатором выдвижения кандидатом на эту должность нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. Весной прошлого года Атамбаев публично признал наличие серьезных разногласий с Жээнбековым.

24 июля 2019 года Атамбаев улетел из Кыргызстана в Россию на частном самолете с российской авиабазы в городе Кант. Это решение он объяснил тем, что опасается задержания и провокаций. В Москве он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам встречи Путин заявил, что Кыргызстан нуждается в политической стабильности.

"Я считаю, что Кыргызстан - это наш союзник, близкое нам государство, что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть точным, как минимум два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана, - сказал Путин. - Страна нуждается в политической стабильности, и все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства". Заявление российского лидера, сделанное по итогам встречи с Атамбаевым, размещено на официальном сайте Кремля.