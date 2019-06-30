Отрывок из спектакля опубликовал крымский блогер Александр Кирьяков, позже он удалил видео. "Эпатажно, однозначно, наотмашь. Тут тебе и статьи Конституции РФ, и стихи, и видео, и пластические этюды, и мокрые майки девушек с обливанием водой (без белья), и поцелуи страсть какие жаркие среди пар барышень с переменами партнерш, а после в пару стали сходиться два парня. Зал замер, реальный саспенс", - описывал действо блогер (цитата по Snob).

В чем состояла идея постановки, не уточняется. В интернете распространяется в основном двухминутный ролик, на котором девушки - участницы спектакля, одетые в белые футболки и черные штаны, под песню группы "Земляне" "Трава у дома" сначала имитируют поцелуи в губы, а потом начинают обниматься и целоваться по-настоящему.

Позже они спускаются со сцены и становятся спиной к зрителям, на сцене в это время остаются два молодых человека. Они медленно подходят друг к другу и тоже имитируют ласки, но до реального поцелуя дело не доходит, вопреки утверждениям некоторых СМИ, что он был. Девушки же выливают на себя воду из заготовленных ведер и поворачиваются лицом к зрителям. Видео быстро распространилось в соцсетях, вызвав как возмущенные комментарии, так и шутки по поводу "треска духовных скреп".

На постановку отреагировал в Тwitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, назвав организатора действа "подонком", но позже удалил сообщение. А на сайте Change.org оперативно появилась петиция с требованием лишить форум "Таврида" государственного финансирования. "И хотя "театральное действие" началось ночью, уже после официального закрытия форума, это не снимает ответственности с организаторов Форума "Таврида", поскольку для "постановки" использовалось сценическое оборудование и персонал Форума, а следовательно, действие совершалось с ведома организаторов и при их непосредственной поддержке", - считает автор петиции.

Напомним, "Тавриду" организует Росмолодежь, подчиняющаяся непосредственно правительству РФ, на организацию мероприятия выделяются деньги из государственного бюджета.

Ожидаемую реакцию спектакль вызвал у одного из главных борцов с гомосексуализмом в РФ, депутата Госдумы Виталия Милонова: он пожаловался в полицию. Законодатель назвал действо "порнографией" и "оскорблением русского искусства". "Я думаю, что эти безумные скоморохи отплясывают свою сатанинскую кадриль с неких молчаливых экивоков некоторых затесавшихся в чиновники извращенцев", - цитирует депутата "МК - Крым". Впрочем, как выяснила радиостанция "Говорит Москва", Милонов постановку не видел. Но "с полной уверенностью" заявил, что "такого больше не произойдет, это точно".

Арт-директор "Тавриды" Сергей Хоменок назвал произошедшее "самой настоящей подставой". "Один из партнеров смены, фестиваль-школа "Территория" организовывал маленькую лабораторию, всего лишь одну из 11 школ на театральной смене, позвал туда одиозных экспертов Илью Ромашко и Евгения Старцева, те поставили эпатажный номер с минутным провокационным действием, которого не было в предварительном сценарии, и он взорвал интернет", - написал Хоменок в Instagram. По его мнению, "Территория" "явно рассчитывала на "хайп"... и она его получила, а на нас вылили тонны дерьма".

Оргкомитет фестиваля "Территория" принес извинения тем, "тем, кто так или иначе оказался возмущен этим эпизодом, за который мы не можем нести прямую ответственность". На сайте фестиваля отмечается, что фрагмент из 40-минутного действа, получивший широкое распространение в Сети, не предусматривался договором к показу и был "инициативой педагогов данной программы".

"Важно, что в любом случае показ не был публичным, на него не продавались билеты, не было доступа посторонних или несовершеннолетних. Разумеется, если бы фонд "Территория" был вовлечен в обсуждение содержания показа, мы бы призвали режиссеров следовать здравому смыслу и отказаться от фрагмента, который в результате вызвал противоречивые отклики", - говорится в сообщении.

В фонде пообещали в дальнейшем "более внимательно и строго относиться к привлечению педагогов для образовательных программ и более тщательно работать с ними". Там также подчеркнули, что показанный спектакль был не "готовым продуктом", предназначенным к публичному показу или распространению, а "результатом частной лабораторной работы", экспериментом, "часть которого вполне может быть признана неудачной, неправильной, негодной для первоначально поставленных целей".