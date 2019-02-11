На кадрах видно, как мужчина сидит на полу в наручниках, и вокруг его шеи извивается огромная минимум двухметровая змея. Сотрудник полиции держит ее голову перед лицом Локона и спрашивает, сколько раз он воровал мобильные телефоны.
В ролике слышно, как мужчине неоднократно угрожают поместить змею под штаны и в рот, если он не сознается в краже, отмечает BBC News.
"Оказалось, использование змей для допросов папуасов — довольно распространенное явление. Последний известный случай — Сэм Локон", — подписала видео адвокат Вероника Коман.
Ternyata penggunaan ular untuk interogasi orang Papua yang ditangkap cukup marak. Terakhir yang diketahui adalah terhadap Sam Lokon anggota KNPB. Video ini kabarnya di Wamena.
Snakes are reported being used against West Papuans for interrogation. pic.twitter.com/Rf72r9oJMO
— Veronica Koman (@VeronicaKoman) February 8, 2019
Видео привлекло внимание общественности, и полиция принесла извинения за инцидент. Представители власти признали свои действия непрофессиональными, однако в свою защиту добавили, что змея была приручена и не ядовита. "Мы наказали сотрудников самым строгим образом", — заявил начальник местной полиции Тонни Ананда Свадая, подчеркнув, что его подопечные действовали по личной инициативе.
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