В Индонезии полиция пытала подозреваемого в краже мужчину, используя для этого огромную змею. На видео, снятое очевидцем, обратило внимание издание The Guardian, информирует Lenta.ru.
Angis
© Shutterstock

На кадрах видно, как мужчина сидит на полу в наручниках, и вокруг его шеи извивается огромная минимум двухметровая змея. Сотрудник полиции держит ее голову перед лицом Локона и спрашивает, сколько раз он воровал мобильные телефоны.

В ролике слышно, как мужчине неоднократно угрожают поместить змею под штаны и в рот, если он не сознается в краже, отмечает BBC News.

"Оказалось, использование змей для допросов папуасов — довольно распространенное явление. Последний известный случай — Сэм Локон", — подписала видео адвокат Вероника Коман.

Видео привлекло внимание общественности, и полиция принесла извинения за инцидент. Представители власти признали свои действия непрофессиональными, однако в свою защиту добавили, что змея была приручена и не ядовита. "Мы наказали сотрудников самым строгим образом", — заявил начальник местной полиции Тонни Ананда Свадая, подчеркнув, что его подопечные действовали по личной инициативе.

Lenta.ru
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