Реактивный двухмоторный самолет бизнес-класса прилетел частным рейсом N813WM из Остина (штат Техас, США), но при посадке в международном аэропорту "Тонконтин" около 11:20 по местному времени, коснувшись земли, он вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул в овраг, сообщает La Prensa. При этом его корпус раскололся пополам. Причины катастрофы устанавливаются.
Точное количество людей на борту до сих пор не уточняется — по разным данным, от шести до девяти человек. Согласно отчетам местных властей, обошлось, к счастью, без погибших.
Один из свидетелей происшествия рассказал, что он помог пятерым мужчинам и женщине выйти из самолета. По его словам, все они были "почти невредимы", передает BBC.
Из-за того, что ВПП "Тонконтина" очень короткая и расположена в окружении гор, она считается одной из самых опасных в мире. В 2008 году практически в том же самом месте разбился самолет авиакомпании TACA — тогда погибли пятеро человек.
Правительство Гондураса сейчас строит новый международный аэропорт примерно в 50 км от столицы.
ВИДЕО: В Гондурасе при посадке разломился надвое частный самолет из США
По меньшей мере шесть американцев получили ранения в...
Латвия: Суд оправдал Линдермана и нацболов, проникнувших на базу в Адажи (2)
В среду, 23 мая, в Латвии Рижский окружной суд оправдал...
Оппозиция Рижской думы потребовала прекратить сотрудничество Риги с Москвой (3)
В среду, 23 мая, находящиеся в оппозиции Рижской думы...
Трамп требует сократить импорт стали из ЕС на 10 процентов
Президент США Дональд Трамп настаивает на сокращении...
МВД: Британия становится "кокаиновой столицей" Европы (5)
Великобритания быстро становится одним из основных...
TOP новостей
Интервью с Грибаускайте о "кредитах в коробках", справках ДГБ и слиянии Agroverslas с политикой (22)
Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что...
Сквер перед посольством России в Вильнюсе назвали именем Бориса Немцова (327)
Сквер перед зданием посольства Российской Федерации в...
Ультиматум мэра премьеру: или одобряете, или национального стадиона не будет (25)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что если в...
Учения: спецслужбы Литвы обуздали прибывших из России футбольных хулиганов (61)
В среду пограничники заставы в Кене организовали...
Правительство Литвы одобрило проект пенсионной реформы (51)
Правительство Литвы на заседании 23 мая одобрило...