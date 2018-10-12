ВИДЕО: в Германии на ходу загорелся поезд с сотнями пассажиров

Инцидент произошел в 6:30 утра по местному времени, когда поезд проезжал Вестервальд, между станциями Зигбург-Бонн и Монтабаур в регионе Рейнланд-Пфальц.
Отмечается, что полностью сгорела задняя часть состава. Пассажиров доставили автобусами до ближайшей железнодорожной станции, откуда они продолжили путь дальше.
По информации издания, железнодорожный путь будет закрыт как минимум до конца дня. Другие поезда будут направлены в объезд.
По предварительным данным, возгорание было вызвано техническим дефектом.
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