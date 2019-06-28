Перед началом взрывных работ полиция перекрыла дороги в радиусе 300 метров от моста. Тысячи людей были эвакуированы из близлежащих домов в целях безопастности. Местные власти сообщают, что люди смогут вернуться в свои жилища уже к вечеру, когда полиция подтвердит безопасность района.
На операцию по ликвидации двух оставшихся опор моста потратили больше тонны взрывчатки. Специалисты провели контролируемый взрыв, уничтожив около 4500 тонн бетона и стали. Перед взрывом произвучала предупредительная сирена, а сами конструкции были снесены всего за восемь секунд.
Чтобы предотвратить рассеивание пыли и вредных частиц после взрыва, специалисты прикрепили к опорам четыре тысячи мешков с водой и прибегли к помощи пожарных, которые использовали водяные пушки. Теперь на месте старого моста будет построен новый.
Снесенный мост в Генуе был введен в эксплуатацию в 1967 году. За все эти годы его не раз ремонтировали. Последняя реконструкция проводилась в 2016 году, однако летом 2018-го часть моста рухнула из-за разрушения несущих конструкций. В момент обрушения на мосту находились десятки транспортных средств.
В ходе расследования специалисты выяснили, что трагедия произошла из-за ошибок в инженерных расчетах и некачественном техническом обслуживании моста. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о непреднамеренном убийстве. Итальянский суд привлек к ответственности 20 человек.
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