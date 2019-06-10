ВИДЕО: В Далласе на жилой комплекс рухнул подъемный кран

Накануне в северо-восточной части американского штата Техас бушевал сильный шторм. В Далласе ветер обрушил подъемный кран на жилой комплекс Elan City Lights, повредив дом, многоэтажный гараж и автомобили. В результате инцидента погибла женщина, еще шесть человек получили ранения, из них двое находятся в критическом состоянии, передает CBS DFW.
Dalase ant namo užvirtus statybiniam kranui žuvo moteris, dar šeši žmonės sužeisti
© AFP / Scanpix

Как рассказали телеканалу местные жители, в первые минуты после обрушения они самостоятельно смогли помочь мужчине, свисавшем на своем автомобиле головой вниз. Спасатели уже завершили поисковые работы. По их словам, число пострадавших не увеличится.

По данным метеорологов, 9 июня порывы ветра в агломерации Даллас - Форт-Уэрт превышали 110 км/ч. Без света остались около 244 тысяч домов. Кроме того, в международном аэропорте Даллас/Форт-Уэрт из-за непогоды были отменены более 225 рейсов, свыше 500 задержаны, сообщает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

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В Далласе из-за шторма были зафиксированы происшествия с падением деревьев и конструкций на жилые дома и машины. Но в этих случаях обошлось без пострадавших.

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