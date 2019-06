ВИДЕО: В Далласе на жилой комплекс рухнул подъемный кран

Как рассказали телеканалу местные жители, в первые минуты после обрушения они самостоятельно смогли помочь мужчине, свисавшем на своем автомобиле головой вниз. Спасатели уже завершили поисковые работы. По их словам, число пострадавших не увеличится.

По данным метеорологов, 9 июня порывы ветра в агломерации Даллас - Форт-Уэрт превышали 110 км/ч. Без света остались около 244 тысяч домов. Кроме того, в международном аэропорте Даллас/Форт-Уэрт из-за непогоды были отменены более 225 рейсов, свыше 500 задержаны, сообщает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

В Далласе из-за шторма были зафиксированы происшествия с падением деревьев и конструкций на жилые дома и машины. Но в этих случаях обошлось без пострадавших.

Most insane thing I’ve ever experienced. massive crane blew over into my complex. Missed my unit by 2 doors. I’m hearing no casualties. Hopefully that holds true. pic.twitter.com/FbpseQLxs8 — ryanloewe (@ryanloewe) 9 июня 2019 г.

1 person is dead and at least 6 are injured after a crane fell on a Dallas apartment building, AP reports pic.twitter.com/zD1SLTBJZd — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 9 июня 2019 г.