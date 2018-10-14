Как и анонсировали организаторы марша, участники шествия прошли от главного корпуса университета им. Т.Шевченко по бульвару Шевченко, Крещатику и завершили акцию на Европейской площади, где сейчас проходит концерт.

Часть участников марша возле Бессарабской площади зажигали файеры. Кроме того, первая часть шествия почтили погибших защитников Украины минутой молчания возле Майдана Незалежности.

Во время шествия участники акции выкрикивали лозунги, в частности, "Слава Україні - Героям слава", "Слава нації - Смерть ворогам" та "Одна єдина соборна Україна ".

На данный момент нет сообщении о нарушении общественного порядка участниками марша. Правоохранители продолжают усиленно охранять центр столицы.

В частности, несколько шеренг полиции и Национальной гвардии охраняют вход в здание Кабинета министров Украины. Также группы правоохранителей находятся возле памятника генералу Ватутину в Мариинском парке и возле здания Верховной Рады Украины.