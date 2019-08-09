33-летняя Лорен Сэлмон решила купить у заводчиков необычного пса, после того как ее сын Люк нашел объявление в интернете. Они назвали собаку Ру (Roo), так как она была очень похожа на кенгуру, из-за того что родилась с двумя дополнительными передними лапами.
Британка призналась, что после того, как щенок радушно встретил их, они не смогли пройти мимо: "Это была любовь с первого взгляда", — отметила она.
Женщина заметила, что Ру испытывает некоторые трудности с ходьбой из-за своих особенностей, и решила обратиться к ветеринару. Сейчас они с сыном Люком ожидают от него ответа. Сэлмон признается, что для ее ребенка, который страдает от псориаза и насмешек со стороны ровесников, Ру стала настоящим другом. У семьи также есть и другие питомцы, с которыми пес пока не контактировал.
Первый раз Ру выйдет на улицу на благотворительной ярмарке, которая состоится в медицинском учреждении, где работает Сэлмон.
"Она будет самым главным звездным гостем. Кто сможет пройти мимо и устоять перед ней?" — заключила британка.
ВИДЕО: В Англии родился щенок с шестью лапами (1)
В английском графстве Эссекс женщина приобрела щенка с...
Россия просит США отказаться от "использования террористов в геополитических целях" (9)
Несмотря на потерю территорий в Ираке и Сирии ,...
Минобороны Латвии: Россия на военных учениях разыгрывает перекрытие Балтийского моря (7)
Министерство обороны Латвии сообщает, что Россия на...
ЕС разрабатывает руководство по паспортам РФ для Донбасса (29)
В Евросоюзе разрабатывают "единое руководство" по...
В центре Бишкека силовики разгоняют толпу после задержания Атамбаева (1)
Сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека...
TOP новостей
Финансовая сторона "золотой" должности: Брюссель предлагает не только высокую зарплату (55)
Базовая зарплата членов Европейской Комиссии...
На рынке недвижимости в Литве - рекордное количество предложений (53)
Рынок недвижимости в Литве предлагает рекордное...
На магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда появится новый мост (3)
В Каунасе появится новый мост через Нерис, который...
Судейский совет одобрил увольнение судьи ВСЛ Лаужикаса и двух других судей
Судейский совет Литвы в пятницу одобрил увольнение...
Члены комитета обратились в Департамент госбезопасности в связи с деятельностью Розовой (103)
Члены парламентского Комитета по нацбезопасности...