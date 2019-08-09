В английском графстве Эссекс женщина приобрела щенка с шестью лапами, сообщает Daily Mail.
Šuniukas miega
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33-летняя Лорен Сэлмон решила купить у заводчиков необычного пса, после того как ее сын Люк нашел объявление в интернете. Они назвали собаку Ру (Roo), так как она была очень похожа на кенгуру, из-за того что родилась с двумя дополнительными передними лапами.

Британка призналась, что после того, как щенок радушно встретил их, они не смогли пройти мимо: "Это была любовь с первого взгляда", — отметила она.

Женщина заметила, что Ру испытывает некоторые трудности с ходьбой из-за своих особенностей, и решила обратиться к ветеринару. Сейчас они с сыном Люком ожидают от него ответа. Сэлмон признается, что для ее ребенка, который страдает от псориаза и насмешек со стороны ровесников, Ру стала настоящим другом. У семьи также есть и другие питомцы, с которыми пес пока не контактировал.

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Первый раз Ру выйдет на улицу на благотворительной ярмарке, которая состоится в медицинском учреждении, где работает Сэлмон.

"Она будет самым главным звездным гостем. Кто сможет пройти мимо и устоять перед ней?" — заключила британка.

Lenta.ru

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