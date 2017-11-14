Инцидент в аэропорту Скипхол случился днем 13 ноября. В тот день над Амстердамом шел сильный дождь с грозой.
Пассажирский Boeing 777-300 совершал рейс из Амстердама в Лиму (Перу). Вскоре после взлета в лайнер попала молния. В результате инцидента никто не пострадал, а самолет продолжил полет.
ВИДЕО: В аэропорту Амстердама в самолет при взлете угодила молния
В амстердамском аэропорту Скипхол в Boeing 777 -300...
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