ВИДЕО: В аэропорту Амстердама в самолет при взлете угодила молния

Инцидент в аэропорту Скипхол случился днем 13 ноября. В тот день над Амстердамом шел сильный дождь с грозой.

Пассажирский Boeing 777-300 совершал рейс из Амстердама в Лиму (Перу). Вскоре после взлета в лайнер попала молния. В результате инцидента никто не пострадал, а самолет продолжил полет.