ВИДЕО: В аэропорту Амстердама в самолет при взлете угодила молния

В амстердамском аэропорту Скипхол в Boeing 777-300 авиакомпании KLM во время взлета ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Amsterdamo Schipholio oro uoste buvo kilusi sumaištis dėl neva užgrobto lėktuvo
© AFP / Scanpix

Инцидент в аэропорту Скипхол случился днем 13 ноября. В тот день над Амстердамом шел сильный дождь с грозой.

Пассажирский Boeing 777-300 совершал рейс из Амстердама в Лиму (Перу). Вскоре после взлета в лайнер попала молния. В результате инцидента никто не пострадал, а самолет продолжил полет.

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