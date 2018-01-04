Пассажир рейса BA8705 из Эдинбурга в Лондон Грехэм Кирк опубликовал в интернете видео того, как 3 января самолет пытался приземлиться в лондонском аэропорту, пишет Independent.

Во время снижения самолет из-за сильного ветра качало. Пилот самолета сумел успешно снизиться и почти коснулся шасси полосы приземления, но потом принял решение вновь пойти на взлет. "Кто-нибудь, купите командиру пиво", — написал Кирк под роликом на своей странице в соцсети Twitter.

Как сообщалось, в ночь на 3 января в Ирландии и в отдельных частях Великобритании и материковой части Западной Европы бушевал ураган "Элеонора": были поломаны деревья, затоплены улицы, некоторые районы остались без электричества. Шторм затронул Францию, Нидерланды и Бельгию.