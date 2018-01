Пассажир рейса BA8705 из Эдинбурга в Лондон Грехэм Кирк опубликовал в интернете видео того, как 3 января самолет пытался приземлиться в лондонском аэропорту, пишет Independent.

Во время снижения самолет из-за сильного ветра качало. Пилот самолета сумел успешно снизиться и почти коснулся шасси полосы приземления, но потом принял решение вновь пойти на взлет. "Кто-нибудь, купите командиру пиво", — написал Кирк под роликом на своей странице в соцсети Twitter.

LCY: where each flight today comes with a free rollercoaster ride. Very sporting go-around on today’s BA8705 from EDI. Someone buy that captain a beer! #StormEleanor @LondonCityAir @standardnews @DailyMailUK @BBCNews pic.twitter.com/KH0r4OHCRT— Graham Kirk (@ghkirk) January 3, 2018