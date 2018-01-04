Пассажир рейса BA8705 из Эдинбурга в Лондон Грехэм Кирк опубликовал в интернете видео того, как 3 января самолет пытался приземлиться в лондонском аэропорту, пишет Independent.
Во время снижения самолет из-за сильного ветра качало. Пилот самолета сумел успешно снизиться и почти коснулся шасси полосы приземления, но потом принял решение вновь пойти на взлет. "Кто-нибудь, купите командиру пиво", — написал Кирк под роликом на своей странице в соцсети Twitter.
LCY: where each flight today comes with a free rollercoaster ride. Very sporting go-around on today’s BA8705 from EDI. Someone buy that captain a beer! #StormEleanor @LondonCityAir @standardnews @DailyMailUK @BBCNews pic.twitter.com/KH0r4OHCRT— Graham Kirk (@ghkirk) January 3, 2018
Как сообщалось, в ночь на 3 января в Ирландии и в отдельных частях Великобритании и материковой части Западной Европы бушевал ураган "Элеонора": были поломаны деревья, затоплены улицы, некоторые районы остались без электричества. Шторм затронул Францию, Нидерланды и Бельгию.
Мать потребовала от сына-дантиста $1 млн. за его воспитание и учебу
Как постановил Высший суд Тайваня, сын должен будет...
Главный дипломат ЕС критикует политику США в отношении Кубы
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней...
Полиция Украины назвала предварительную причину смерти правозащитницы Ноздровской
В Национальной полиции Украины назвали...
МИД ФРГ: миссия ООН нужна на всей оккупированной территории Донбасса (6)
Министры иностранных дел Германии и Украины назвали...
TOP новостей
Президент Литвы напомнила премьеру: в случае с Россией экономика от политики неотделима (231)
Президент Литвы Даля Грибаускайте называет...
Митинг врачей в Вильнюсе: лучшие люди покидают страну (49)
4 января в Вильнюсе состоялся митинг литовских врачей,...
Центробанк Литвы: неактивные счета должны быть закрыты (3)
Служба контроля Центробанка Литвы подтвердила...
В деле MG Baltic и Движения либералов о коррупции - новый эпизод (4)
В подозрениях в адрес Движения либералов и Партии...
В суд передано дело финансовой пирамиды Мавроди: в Литве сотни пострадавших (3)
Генпрокуратура Литвы передала в Вильнюсский окружной...