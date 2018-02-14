На опубликованных кадрах показан момент, во время которого силы международной коалиции поразили один танк Т-72 и одну 122-миллиметровую гаубицу М-30.

Пользователь твиттера @GerardsScw нашел место с кадров CNN на Wikimapia и установил, что это поселок Хшам в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. В этом же районе, как отмечает CIT, 7 февраля во время удара США по проасадовским силам погибли российские наемники из «ЧВК Вагнера».

При этом ни в сюжете CNN, ни в заметке на сайте телеканала не сказано, что на видео запечатлен момент обстрела наемников из группы Вагнера. Кроме того, представители международной коалиции во главе с США ранее говорили, что 10 февраля подбили танк Т-72. CIT указывает, что танк поразили в месте, расположенном недалеко от поселка Хшам, где за три дня до этого погибли российские наемники.