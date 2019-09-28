ВИДЕО | У берегов Греции загорелся паром, на котором находились 600 человек

Отмечается, что пожар на пароме возник сразу после выхода из порта в Венецию. Судно было вынуждено вернуться обратно.
Помимо пассажиров, на борту корабля было 75 членов экипажа и 293 автомобиля.
Эвакуация пассажиров прошла успешно. Большую часть экипажа также эвакуировали. В результате ЧП у двух человек возникли проблемы с дыханием. Их отправили в центр здравоохранения Игуменицы.
По данным агентства, пожар начался в четвертом гараже: там загорелись два грузовых автомобиля. Уточняется, что автоматическая система пожаротушения сработала сразу. Пожарные расчеты прибыли из соседних регионов Греции.
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