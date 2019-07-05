ВИДЕО: Трамп пообещал, что американцы "вернутся на Луну и установят флаг на Марсе"

Президент США Дональд Трамп, выступая 4 июля в Вашингтоне с речью в честь Дня независимости, пообещал среди прочего, развить успехи США в космосе: отправить новые экспедиции на Луну и Марс.
Visa "Apollo 17" įgula - Eugene'as A. Cernanas, Harissonas P. Schmittas ir Ronaldas A. Evansas
© Vida Press

"Для американцев ничто не является невозможным, – заявил он, перечисляя достижения США и ее граждан в предыдущие годы и упомянув Томаса Эдисона, Александра Белла и других. – Ровно 50 лет назад весь мир наблюдал, как астронавты со стальными нервами высадились на Луне и установили на ней наш великий американский флаг. Я хочу, чтобы вы все знали: мы скоро снова вернемся на Луну, а также в скором времени установим флаг США на Марсе".

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Высадки астронавтов США на Луну осуществлялись в рамках космической программы "Аполлон". Она была принята NASA в 1961 году и завершилась в 1975 году. Первая высадка произошла 12 сентября 1961 года во время экспедиции "Аполлон-11": на Луне побывали Нил Армстронг и Базз Олдрин. Именно во время этой экспедиции Армстронг произнес, стоя на поверхности спутника, знаменитую фразу "Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества".

Всего в рамках программы "Аполлон" американские астронавты были на Луне 6 раз, последний – в 1972 году. Первоначально планировалось ещё минимум три лунные экспедиции, но из-за сокращения бюджета NASA их так и не удалось реализовать. С тех пор NASA отправляла к Луне лишь автоматические исследовательские аппараты без астронавтов.

В марте 2019 года Трамп пообещал в своем твиттере "значительно" увеличить бюджет NASA на $1,6 млрд, также пообещав, что "мы вернемся сначала на Луну, а затем полетим на Марс":


Тогда же, в марте 2019 года президент США подписал закон о программе освоения Марса, который позволяет NASA получить дополнительное финансирование этой программы. В настоящее время на поверхности Марса работают американские аппараты "Кьюриосити" и InSight.

СССР также с 50-х годов проводил исследования Луны при помощи автоматических аппаратов, но никогда не отправлял на спутник космонавтов. Тем не менее глава Роскомоса Дмитрий Рогозин в мае 2019 года заявил, что Россия планирует пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность в 2030 году.

Свои аппараты к Луне также отправляли Япония, Индия, Европейское аэрокосмическое агентство и Китай: его зонд в начале 2019 года совершил посадку на обратной стороне Луны.

Что касается Марса, то СССР и США вели исследование этой планеты при помощи искусственных спутников и спускаемых аппаратов с конца 60-х годов.

Сейчас пилотируемые полеты на Марс планирует американская компания SpaceX, Китай, а также, если верить заявлениям Кремля, Россия. В марте 2018 года президент Владимир Путин заявил, что Россия уже в 2019 году отправит миссию на Марс с высадкой космонавтов на полюсах:

"Настоящее время"
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