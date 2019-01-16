ВИДЕО: танцевальное выступление американской гимнастки набрало миллионы просмотров

В интернете круто набирает популярность видео необычного выступления американской гимнастки Кетелин Охаши на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge.
Katelyn Ohashi
© Vida Press

Во время вольных упражнений чемпионка США среди юниоров продемонстрировала весьма эмоциональную программу, чередуя акробатические элементы с танцами под различные популярные композиции.

Видео выступления спортсменки из Калифорнийского университета, выложенное в Twitter, за пару дней собрало более 600 тысяч лайков и более 30 миллионов просмотров.

Отметим, что Кетелин Охаши ранее на студенческих соревнованиях уже демонстрировала чудеса акробатики и пластики под музыку Майкла Джексона.

Весной прошлого года девушка благодаря не менее зажигательному номеру сумела стать победительницей национального турнира по спортивной гимнастике American Cup.

Пользователи соцсетей уже тогда восхищались "невероятной эластичностью" этой гимнастки.

NEWSru.com
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