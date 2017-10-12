Летчик авиакомпании Qatar Airway показал, как выглядит посадка самолета из кабины пилотов. Он выложил в Twitter видео посадки в новозеландском Квинстауне.
© Stopkadras

На ролике видно, как самолет летит между верхушек гор, погруженных в плотные облака, потом резко погружается в беспросветную мглу, после чего выныривает над водоемом.

"Это то, что видит пилот, а пассажиры нет", — отметил работник авиакомпании. Его твит стал вирусным, а пассажиры отмечают, что рады тому, что не видят, как происходит посадка.

Многих видео восхитило, однако некоторые, увидев, как самолет погружается в пелену облаков, заявили, что теперь не станут летать на самолете. "Это видео официально подтвердило, что я никогда не отправляюсь в Квинстаун", — пишет один из комментаторов видео.

Те, кто уже летал в Новую Зеландию, признается, что момент приземления в Квинстауне вызывает тревогу. Один из пассажиров пишет, что это был самый страшный момент за всю историю его перелетов.

Lenta.ru
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