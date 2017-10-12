На ролике видно, как самолет летит между верхушек гор, погруженных в плотные облака, потом резко погружается в беспросветную мглу, после чего выныривает над водоемом.
"Это то, что видит пилот, а пассажиры нет", — отметил работник авиакомпании. Его твит стал вирусным, а пассажиры отмечают, что рады тому, что не видят, как происходит посадка.
Многих видео восхитило, однако некоторые, увидев, как самолет погружается в пелену облаков, заявили, что теперь не станут летать на самолете. "Это видео официально подтвердило, что я никогда не отправляюсь в Квинстаун", — пишет один из комментаторов видео.
Те, кто уже летал в Новую Зеландию, признается, что момент приземления в Квинстауне вызывает тревогу. Один из пассажиров пишет, что это был самый страшный момент за всю историю его перелетов.
This is what the pilot sees and the passengers do not see
During landing at Queenstown New Zealand Airport pic.twitter.com/fQa4yEwXTG— Sandeep Varma (@Sandeepvarma787) October 6, 2017
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