На Шри-Ланке слон напал на человека, который пытался его загипнотизировать. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.
© Asmeninis albumas

На видео, снятом очевидцами, мужчина подходит к слону, вышедшему на поляну недалеко от национального парка Яла на юге острова, и поднимает руку, чтобы остановить его при помощи гипноза.

Слон не обратил внимания на усилия гипнотизера, повалил его на землю и затоптал. Из-за полученных травм гипнотизер погиб. Местный департамент лесного хозяйства оказал помощь его семье.

Lenta.ru
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