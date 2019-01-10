На видео, снятом очевидцами, мужчина подходит к слону, вышедшему на поляну недалеко от национального парка Яла на юге острова, и поднимает руку, чтобы остановить его при помощи гипноза.
Слон не обратил внимания на усилия гипнотизера, повалил его на землю и затоптал. Из-за полученных травм гипнотизер погиб. Местный департамент лесного хозяйства оказал помощь его семье.
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