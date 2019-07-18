Отмечается, что с начала этого года по заданию представителя спецслужб РФ жительница Днепра создала и осуществляла администрирование сообществ в запрещенных российских соцсетях.
По данным ведомства, за деньги женщина публиковала и размещала на ресурсах статьи, оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и политику Кремля на международной арене, незаконную аннексию Крыма, популяризировали террористические организации "Д/ЛНР".
В СБУ добавили, что она получала публикации в том числе из российских пропагандистских ресурсов и сайтов боевиков ОРДЛО.
"После объявления внеочередных парламентских выборов администратор получила из Ростова-на-Дону очередное задание: создать в украинском сегменте сети интернет сайты с фейковых информации о политических партиях и кандидатах в нардепы", - говорится в сообщении.
"Эти деструктивные материалы были направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в Украине и рост социальной напряженности, инспирации вражды между сторонниками различных политических сил и манипулятивного воздействия на электоральные предпочтения избирателей", - добавили в спецслужбе.
Сообщается, что среди материалов, распространялись в этих группах, содержались публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины и проведен обыск по месту жительства женщины.
Отмечается, что правоохранители изъяли компьютерную технику и средства связи, которые содержат доказательства ее противоправной деятельности.
16 июля и.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что пока вмешательства России в парламентские выборы в Украине не зафиксировано.
Накануне президентских выборов СБУ и другие правоохранительные органы заявляли о вмешательстве РФ в избирательный процесс в Украине.
В феврале Служба безопасности Украины заявляла что Россия не оставляет намерений вернуть Украину в орбиту своего влияния, а поэтому планирует сорвать выборы с помощью "Белы балаклав".
Также сообщалось, что сотрудники СБУ заблокировали несколько попыток российских спецслужб вмешаться в избирательный процесс в Украине.
В частности, глава киберполиции Украины Сергей Демидюк заявил, что подконтрольные России хакеры наращивают усилия по срыву президентских выборов в Украине с помощью кибератак на серверы ЦИК и персональные компьютеры сотрудников ЦИК.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что вмешательство России в президентские выборы в Украине будет колоссальным.
Европарламент требует от РФ освободить моряков и других украинских политзаключенных
Европейский парламент нового созыва в четверг принял...
ВИДЕО: СБУ разоблачила российские спецслужбы на вмешательстве в выборы в Украине (1)
В Службе безопасности заявили, что спецслужбы России...
ВОЗ объявила вспышку Эболы в Демократической республике Конго чрезвычайной ситуацией международного значения
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос...
ВИДЕО | В Японии подожгли аниме-студию. 10 человек погибли, около 40 пострадали
В Киото неизвестный мужчина совершил поджог в здании...
TOP новостей
Сквернялис обещает налоги на недвижимость и неэкологичные автомобили (1)
Избежать новых налогов и повышения их прогрессивности...
Литовские моряки: когда все посчитаешь, зарплата в несколько тысяч не кажется большой (8)
"Литовские моряки бегут из Литвы из-за плохой...
Абромавичус: У Зеленского нет обязательств перед олигархами Станет ли литовец премьером Украины? (2)
Глава Наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас...
Что значит быть студентом в Литве: без родительской поддержки не обходятся даже работающие (4)
Одни в университет приезжают на роскошных автомобилях,...
Летом полиция в Литве не отдыхает: какие ждут рейды
Литовская служба дорожной полиции (ЛСДП) этим летом...