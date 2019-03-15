Как пишет The Verge, система работает следующим образом. Перед вылетом пассажир приезжает в аэропорт на своей машине и ставит ее в один из специальных гаражей у въезда на главную парковку, а система при помощи мобильного приложения определяет марку и модель машины. Вскоре к боксу подъезжает робот под названием Stan, который подводит под машину погрузочную платформу, приподнимает автомобиль, а затем ставит его на парковку. Перед прилетом хозяина машины робот возвращает автомобиль в тот же гараж.
Как отмечают в Stanley Robotics, использование роботов позволяет экономить место: роботы могут компактно разместить на той же площади в 1,5 раза больше машин, чем водители. Это происходит как из-за способа парковки, так и потому, что система знает, когда должен вернуться владелец каждой машины и может рационально распределить автомобили на парковке. В общей сложности четыре используемых компанией робота способны обслуживать до 200 машин в день.
Это не первое испытание для Stanley Robotics: ранее компания тестировала систему парковки в аэропортах Дюссельдорфа и Парижа, а в этом году разработчики намерены запустить эксперимент и в лондонском аэропорту Гатвик. Однако испытания в Лионе отличаются тем, что в этом аэропорту система работает круглосуточно, но охватывает пока лишь 500 парковочных мест из нескольких тысяч.
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ВИДЕО: Роботам доверили парковать машины в аэропорту Лиона
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