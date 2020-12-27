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В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента, сообщает DW.
ВИДЕО | Протесты в Беларуси: в Минске начались задержания
© Itar-Tass / Scanpix

За время протестов в Беларуси сегодняшнее воскресенье стало первым, когда марш протеста не был анонсирован или организован, отмечает Telegram-канал NEXTA Live. Белорусы "сплотились, переняли тактику децентрализованного протеста и стали выходить на баррикады с самого утра, пока полицаи спят", отмечается далее в сообщении.

В Минске проходят локальные акции протеста. Жители белорусской столицы запускают бело-красные воздушные шары. На протесты вышли, в частности, жители микрорайонов Лебяжий и Домбровка, а также улицы Янки Мавра. Между тем акции проходят или и прошли и в других населенных пунктах Беларуси, например, в Ждановичах и Лиде.

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В различных районах Минска замечено скопление спецтехники и силовиков.

Около часа назад появилась информация о первых задержаниях на "дворовых маршах" в Минске, сообщает белорусский телеканал "Белсат".

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Deutsche Welle
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