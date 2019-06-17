ВИДЕО: Протестующие в Гонконге разблокировали улицы, ведущие к центру города

Участники массовых протестов, которые начались в Гонконге в воскресенье, разошлись в понедельник и разблокировали магистрали, которые ведут к центру города, движение полностью восстановлено.
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Протесты развернулись в Гонконге накануне намеченного на 12 июня рассмотрения в законодательном собрании поправок к закону об экстрадиции. Эти поправки предусматривают право властей Гонконга выдавать материковому Китаю и другим странам, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, подозреваемых в совершении преступлений.

На прошлой неделе власти решили отложить рассмотрение поправок к законопроекту, и глава Гонконга Кэрри Лам в правительственном заявлении в субботу принесла извинения за то, что мнение населения по поводу поправок не было учтено в полной мере.

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Пекин поддержал решение администрации Гонконга отложить на неопределенный срок рассмотрение поправок.

"Мы поддерживаем, уважаем и понимаем это решение", — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он назвал решение администрации стремлением "на более широкой основе выслушать мнения местного сообщества и как можно скорее восстановить спокойствие".

Тем не менее, протестующие в воскресенье потребовали отставки Лам, а также полного отказа от принятия поправок.

Интерфакс

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